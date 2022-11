Átlépte a 21 millió forintot a felajánlások összege a "Jónak lenni jó!" kampányban

A közmédia idén a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét segíti. A pénzből vakvezető kutyák kiképzését is támogatnák. A 13-600-as telefonszám 96-os mellékének hívásával 500 forinttal lehet segíteni.

Otthonosan mozognak már a konyhában az M1 Híradó riportjában szereplő látássérültek. Az egri rehabilitációs központban tanítják őket – például főzni. A cél, hogy biztonságosan és balesetmentesen tudjanak tevékenykedni.

Kovács Anna egy éve jár a foglalkozásra, azt mondja, nemcsak kedvet, önbizalmat is kapott a főzéshez.

„Hogy otthon is merjek valamit csinálni, és amit itt megtanulunk főzni, azt otthon is el szoktam sajátítani és csinálom is” – nyilatkozta Kovács Anna.

A vakok és gyengénlátók heves megyei egyesülete 56 éve segíti tagjait, mára több, mint 300 embert támogatnak. Egyebek mellett megtanítják a számítógéphasználatot és az önálló közlekedést, programokat szerveznek nekik, de a mindennapi feladatokat is együtt oldják meg.

„Online rendelés kell, postai ügyintézés kell, és mi minden ilyenben megpróbálunk segíteni, és úgy kialakítani az ügyfélszolgálatunkat, hogy mindenre legyen megoldás, és ezáltal természetesen sok esetben azért olyan emberek is bejönnek, akik egyedül vannak otthon, nyilván akkor mi adunk arra lehetőséget, hogy egy kicsit beszélgetni is tudjunk velük” – mondta Bukta Gábor a Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesületének elnöke.

Idén a vakok és gyengénlátók javára gyűjt a közmédia, a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányában. Napról – napra több felajánlás érkezik. Az egész ország megmozdult. Köztük Regöly-Mérei Krisztina és az M2 csatorna Matricák Gyerekjáték csapata is, akik még a forgatásokkor is gyűjtöttek. A magyar szinkronúszó válogatott és szövetségi kapitányuk, Árkovics Petra, egy különleges ajándékkal készült.

„A válogatott szettet szeretnénk felajánlani a Jónak lenni jó című műsorban, amit a teljes csapat alá fog írni, hiszen jónak lenni jó” – nyilatkozta Árkovics Petra.

Ezidáig több, mint 21 millió forint gyűlt össze, de bő egy hónapig várják még a felajánlásokat.

Adakozni többféleképpen is lehet. A 13600-as telefonszám 96-os mellékén például, ahol egy hívás, vagy sms ötszáz forintos támogatást jelent. De várják a tárgyi adományokat is. A jónak lenni jó projektvezetője Siklósi Beatrix azt mondta: számítanak a cégek segítségére is.

„Tudom, hogy nagyon nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, és a cégeknek, vállalkozásoknak is nehezebb most az életük, de amennyiben ők is tudnának nekünk segíteni, akkor azokat a tárgyakat, eszközöket, technológiai fejlesztéseket, vagy vakvezető kutyák kiképzését is tudnánk támogatni, amelyek a vak és gyengénlátó embertársainknak a hétköznapjait tudják és az önállóságukat segíteni” – mondta Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

A jótékonysági akció december 18-án, egész napos műsorfolyammal zárul.