Táncdalfesztiválok hétvégje a Dankó Rádióban

November második hétvégéjén a 60-as, 70-es évek legendás fesztiváljain született slágerekkel folytatódik a Dankó Rádió örökzöld hétvégéinek sorozata. A népszerű dalok mellett ikonikus előadók idézik fel a korszakot, köztük Nádas György Jó pihenést! című műsorának vendégei, Korda György és Balázs Klári.

A Dankó Rádió zenei aktualitásokhoz, évfordulókhoz, születésnapokhoz kapcsolódó tematikus hétvégéinek sorozatában november 12-én és 13-án a 60-as, 70-es évek legendás fesztiváljaira, és az ott született örökzöld slágerekre emlékeznek. Felidézik, mely dalok nyerték el a zsűri és a közönség tetszését. Kovács Kati, az Illés vagy Koós János Táncdalfesztiválokon díjazott slágerei egytől-egyig örökzöldekké, a kor meghatározó könnyűzenei emlékeivé váltak.

Korda György hat évtizedes pályafutással a háta mögött a magyar tánczene egyik legismertebb előadója. Feleségével, Balázs Klárival hamarosan újra „csinálják a fesztivált”, hiszen a tavasszal nagy sikert aratott és december 3-tól új évaddal jelentkező Csináljuk a fesztivált! című show zsűritagjai között ismét láthatjuk őket. A Duna grandiózus műsoráról és múltbéli táncdalfesztiválos élményeikről is mesél a házaspár Nádas György Jó pihenést! című műsorában vasárnap 7:15-től a Táncdalfesztiválok hétvégéjén a Dankó Rádióban.

Az első Táncdalfesztivált 1966-ban tartották, ahol Korda György már befutott énekesként állt színpadra. A Táncdalfesztiválon látta őt először énekelni későbbi felesége, Balázs Klári is, aki Nádas Györgynek zene iránti rajongásáról is mesél. “Nagyon vártam mindig a fesztiválos estéket, a szomszédba mentem át, ott volt televízió. Kicsi korom óta rajongtam a zenéért, a Táncdalfesztivál pedig elvarázsolt. Misztikus érzés volt látni, hogy élőben énekelnek és zenélnek”. Nádas György műsorában Korda György és Balázs Klári további érdekességeket is megoszt a Dankó Rádió hallgatóival, például arról, hogyan változott a Táncdalfesztiválok stílusa és arról is, hogy milyen kapcsolatban voltak egymással az akkori fellépők.

A Dankó Rádió tematikus hétvégéi egész ősszel legendás előadók legnagyobb slágereivel kedveskednek a hallgatóknak, a sorozat további örökzöld adásaiban – többek között – Koós János és Zalatnay Sarolta közönségkedvenc dalait is felidézik.