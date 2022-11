Komoly forrásokkal segíti a kormány a vállalatokat – új, két részből álló gyármentő program indul

Újabb segítséget kapnak a bajba került hazai cégek, 200 milliárd forintos keretösszeggel gyármentő garancia- és hitelprogram indul. A program két részből áll és jövő januártól lehet rá jelentkezni – számolt be az M1 Híradó.

A kormány az októberben meghirdetett gyármentő program részeként november 15-től megálljt parancsol a kamatemelkedéseknek.

„Egy vállalkozás életében óhatatlan, hogy alkalmanként hitelhez kell folyamodni. Akkor, amikor a hitellel mi számolunk, annak nyilván a kamatjával is számolunk, ha ez megváltozik nagyon-nagy problémát tud okozni. Ezért jön most jól nekünk a kormánynak a segítsége, hiszen az így megtakarított pénzekből fog jutni a különben is megváltozott energiaárakra, szállítási költségekre, üzemanyagárra is” – mondta Bakos Miklós, vállalkozó, a Budafoki Ipartestület alelnöke.

A kamatstop mellett a kormány meghosszabbította a Széchenyi kártya hitelprogramot is, és egy olyan intézkedés csomagot dolgoz majd ki, amelynek az a célja, hogy gazdasági ösztönzőként használja a bankadót. Vagyis: aki hitelez, az kevesebb bankadót fizet, aki pedig nem hitelez, az többet. Erről október második felében beszélt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki most bejelentette, hogy gyármentő garancia- és hitelprogram is indul. Ennek egyik elemeként

a Magyar Fejlesztési Bank a nagy- és középvállalkozások számára 100 milliárd forintig állami kezességet és garanciát vállal azok forgóeszköz-, folyószámla-, valamint a működést finanszírozó hiteleire.

A csomag másik elemeként az Eximbank,

ugyancsak 100 milliárd forintig, államilag támogatott, rendkívül kedvezményes és a futamidő végéig fix kamatozású beruházási hiteleket nyújt azoknak a hazai üzemeknek, amelyek hatékonyabbá teszik energiafelszhasználásukat, azaz kevesebbet fogyasztanak, vagy például saját maguk állítanak elő áramot megújuló energiával.

Az elhibázott brüsszeli szankciók, az elszabadult energiaárak miatt az Európai Unió több gazdasága is recesszióba kerül az idén. A magyar kormány viszont ezt szeretné elkerülni, és a szakértő szerint ezért is segíti komoly forrásokkal a vállalatokat.

„A gyármentő csomagok segítik azt, hogy a magyar beruházások volumene magas szinten maradjon. A foglalkoztatás, a GDP növekedés erős legyen, ugyanúgy, ahogy eddig is volt. Emellett a hatékonyság növelése elősegíti az energiabiztonságát is az országnak, hiszen ha a nagy szereplők kevesebb energiát, kevesebb áramot és gázt használnak, az azt jelenti, hogy több áll rendelkezésre a többi szereplő számára” – mondta Sebestyén Géza, az MCC gazdaságpolitikai műhelyvezetője.

Az új, két részből álló gyármentő program 2023. január 1-jén indul.

A kiemelt kép illusztráció.