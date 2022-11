Gulyás Gergely: Ha a helyi közösségek megerősödnek, akkor az ország is erős lesz

Ha a helyi közösségek megmaradnak, megerősödnek, akkor az ország is erős lesz – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Bács-Kiskun megyei Császártöltésen.

Gulyás Gergely a Magyar falu programban felújított Polgármesteri Hivatal ünnepélyes átadóján úgy fogalmazott, a magyar kormány továbbra is partner lesz abban, hogy a települések „álmai valósággá váljanak”. „Ha nincs infrastrukturális lemaradás, akkor vidékén jobb élni, mint egy nagyvárosban” – tette hozzá.

A miniszter elmondta, a Magyar falu program célja, hogy lehetővé tegye a kisebb közösségek számára is, hogy a sportlétesítmények, a kulturális központok, a templomok, vagy éppen a városháza is megújulhasson. Ha a helyi közösségek megmaradnak, megerősödnek, akkor az ország is erős lesz – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy Császártöltés sváb történelme megmutatja a térség és az egész ország gazdagságát. Magyarországot az teszi gazdaggá, hogy a velünk élő nemzetiségek őrzik a saját identitásukat – emelte ki.

A tárcavezető fontosnak nevezte, hogy legyen lehetőség a hagyományok ápolására és a településeken legyenek olyan ünnepek, amelyek évről évre emlékeztetnek a sokféle hagyományra.

A miniszer kiemelte, reméli, hogy „Magyarország szép jövő előtt áll, ami azt jelenti, hogy a kisebb településeknek, közösségeknek is szép jövője kell, hogy legyen”.

Bányai Gábor (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője elmondta, Császártöltés „mindig takarékosan bánt a forrásaival, éppen ezért itt nem autópályákban és felhőkarcolókban gondolkodnak”, hanem a település közel 300 éves magyar és sváb kultúráját akarják megőrizni.

Takácsné Stalter Judit (független), a település polgármestere úgy fogalmazott: Császártöltés „kis település nagy álmokkal”, amelyek lassan megvalósulnak: felújították az óvodát, az iskola konyháját, a sportcsarnokot, a tájházat, a könyvtárat és most a Polgármesteri Hivatalt is – részletezte.

A Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása során új tetőszerkezetet, új nyílászárókat, külső hőszigetelést kapott. Emellett fűtéskorszerűsítés történt és napelemeket is telepítettek az épületre. Császártöltés a Magyar falu program keretében 113 millió forint támogatást kapott.