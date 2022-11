Szökevény lehet a KGBéla néven elhíresült volt jobbikos politikusból

Nem vonult be ötéves börtönbüntetése letöltésére Kovács Béla volt jobbikos EP-képviselő, így hamarosan elfogatóparancsot adhatnak ki ellene. Könnyen elképzelhető, hogy Oroszországban bujkál az egykori politikus, akiről a bíróság már jogerősen megállapította, hogy kém volt.

Nyoma veszett az Európai Unió elleni kémkedésért és az unió kárára elkövetett költségvetési csalásért jogerősen elítélt volt jobbikos EP-képviselőnek – írta meg a Magyar Nemzet. Kovács Bélának már be kellett volna vonulnia a büntetés-végrehajtás egyik fegyházába, hogy megkezdje ötéves büntetését, ám a börtönbehívóját nem tudták kézbesíteni. Hamarosan szökevénynek minősül, és akkor előbb magyar, majd nemzetközi elfogatóparancsot adnak ki ellene.

A Jobbik egykori európai parlamenti képviselője egyszerűen eltűnt a hatóságok, a sajtó, sőt az ügyvédei elől is. A lap megtudta: a büntetés-végrehajtás egy hónapja küldte ki a börtönbehívót Kovács pilisszentkereszti, százmilliós villájába, ám az anélkül jött vissza a feladónak, hogy bárkinek is kézbesíteni tudták volna. Kovácsot legutóbb 2020. szeptember végén látták a villában, az elsőfokú ítélet kihirdetése óta azonban nem.

Holdampf Gusztáv bíró kihirdeti az ítéletet a Kovács Béla korábbi jobbikos európai parlamenti képviselő (jobbról) és három társa ellen az Európai Unió intézményei elleni kémkedés bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetõper tárgyalásán a Budapest Környéki Törvényszék tárgyalótermében 2020. szeptember 24-én. A bíróság felmentette Kovács Bélát a kémkedés vádja alól elsőfokú ítéletében, ugyanakkor költségvetési csalás miatt másfél év felfüggesztett szabadságvesztéssel és 600 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta. MTI/Kovács Tamás

A lap felidézi: KGBélát elsőfokon a kémkedés alól még felmentették, ám kimondták: az orosz nagykövetségen diplomata fedettségben dolgozó katonai hírszerző kiképezte őt. A feleségét állítólag „munkaszálak” kötötték a hajdani szovjet titkosszolgálathoz, a KGB-hez. Tavaly másodfokon már elmarasztalták Kovácsot, akiről bebizonyosodott, hogy előkészületeket tett kémkedésre.

Idén januárban számolt be róla a lap, hogy a volt jobbikos politikus Moszkvában kezdett új életet, ahol agyműtéten is átesett, majd elkapta a Covid-fertőzést, amiből aztán kigyógyult. Végül egykori egyetemén, az egyébként „kémképzőnek” tartott Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében kezdett tanítani. Kovács még 1986-ban itt szerzett nemzetközi közgazdászdiplomát, japán, angol, orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgát tett, emellett lengyelül, franciául és németül is beszél. Egyébiránt orosz állampolgársággal is rendelkezik.

Augusztusban a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: mindenképpen hazajön, hogy a Kúrián bebizonyítsa, nem kém, nem követte el a vádban szereplő bűncselekményeket. Azóta viszont nem válaszol megkeresésekre, és állítólag ügyvédei sem tudják, hol van.

Végül a Kúria ítélethirdetésén sem jelent meg szeptember 27-én a Mandiner tudósítása szerint. A legfőbb bírói fórum bűnösnek mondta ki Kovács Bélát az Európai Unió Intézményei elleni kémkedés és költségvetési csalás bűntettében valamint magánokirat-hamisítás vétségében, ezért öt év fegyházbüntetésre valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. A volt politikus csak büntetése kétharmadának letöltése után szabadulhatna feltételesen.

A börtönbehívó sikertelen kézbesítése miatti eljárás végén az elítéltet szökevénnyé nyilvánítják. Előbb másodszor is megküldik pilisszentkereszti címére a börtönbehívót, ami akkor is érvényes lesz, ha ismét nem veszi át senki. Ezután a következő lépés a magyar elfogatóparancs kiadása, és a rendőrség a fejvadászainak bevonásával elkezdik keresni őt.

Amennyiben itthon nem bukkannak a nyomára, nemzetközi elfogatóparancsot bocsátanak ki ellene, amit az Interpol-tag Oroszország is meg fog kapni, ahol viszont aligha fogják kiadni Kovácsot a Magyar Nemzet szerint, arra hivatkozva, hogy az orosz jogban sem az unió intézményei elleni kémkedés, sem az unió kárára elkövetett költségvetési csalás nem létezik.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás