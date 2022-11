Steiner: A Paksi Atomerőmű szerepe megkérdőjelezhetetlen, a karbonsemlegesség előfeltétele

Megkezdték a Paksi Atomerőmű meglévő blokkjai üzemidejének további meghosszabbításáról szóló határozati javaslat és az atomenergiáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat együttes általános vitáját a képviselők az Országgyűlés csütörtöki ülésén.

Előterjesztő: a Paksi Atomerőmű szerepe megkérdőjelezhetetlen a hazai energiatermelésben

Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) energetikáért felelős államtitkára expozéjában hangsúlyozta: Magyarország további fejlődésének fontos előfeltétele a kiszámítható, biztonságos és karbonmentes energiaellátás.

Az ukrajnai háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika okozta drasztikus áremelkedés és az egész kontinenst sújtó energiahiány felértékelte az olyan erőműveknek a szerepét, mint a paksi. A Paksi Atomerőmű biztonságosan, megbízhatóan, évtizedek óta alaperőműként üzemel, belföldön, költséghatékonyan állít elő villamosenergiát – hangoztatta az államtitkár.

Kijelentette,

az erőmű szerepe a hazai energiatermelésben megkérdőjelezhetetlen, a hazai villamosenergia-termelés felét biztosítja.

Ismertette: a Paksi Atomerőmű négy reaktora 1982 és 1987 között kezdte meg működését. Eredetileg az atomerőművet 30 éves üzemidőre tervezték, majd ezt 20 évvel meghosszabbították, így 2032 és 2037 között járnának le az engedélyei. Bár ezek az időpontok még nagyon messzinek tűnhetnek, hosszú távon kell tervezni és az ország villamosenergia-ellátásának biztonságát szavatolni – szögezte le.

Kitért arra: a további üzemidő-hosszabbítási projekt megvalósítását gondos és sokéves felkészülési, tervezési és engedélyezési eljárás előzi meg, ennek a bonyolult folyamatnak a részeként a kormány egyeztet a szomszédos országok kormányzataival, nemzetközi tapasztalatokat szerez be, és tanulmányozza a fellelhető egyéb jó gyakorlatokat, illetve az eljárás végrehajtása során együttműködési megállapodást tervez kötni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel.

A nukleáris biztonsági szempontokról szólva jelezte, a nukleáris engedélyezési eljárásokat az önálló szabályozó szervként működő Országos Atomenergia Hivatal fogja lefolytatni. A hivatal blokkonként fogja megvizsgálni a további üzemidő-hosszabbítás feltételeit, és ezen vizsgálat eredményei alapján fog dönteni a további üzemeltetés időbeli hatályáról.

Az államtitkár megjegyezte,

Magyarország 2050-re vállalt karbonsemlegességének is előfeltétele, hogy minél nagyobb arányban támaszkodhasson az elektromos energiára.

Steiner Attila felhívta a képviselők figyelmét arra is, hogy a törvényi szabályozás alapján egy üzemelő atomerőmű további üzemidő-hosszabbításához nem szükséges az Országgyűlés előzetes elvi jóváhagyását kérni, de a kormány a projekt jelentőségére tekintettel, illetve az átláthatóság érdekében indokoltnak tartotta Ház tájékoztatását.

Az atomenergiáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról Steiner Attila jelezte, hogy az atomenergiáról szóló jogszabályba technikai jellegű pontosítások kerülnek.

Fontos lépésnek nevezte, hogy a javaslat elfogadása esetén az Országos Atomenergia Hivatal részére benyújtott engedélykérelemmel kapcsolatban meghatározzák az első hiánypótlási felhívás kiküldésének a határidejét. Emellett az atomenergia felügyeleti szerv számára megteremtenék a lehetőséget arra, hogy több folyamatban lévő eljárást egyesítsen együttes döntés céljából – tette hozzá az államtitkár.

Vezérszónokok

Fidesz: a javaslat erősíti Magyarország energiabiztonságát

Szeberényi Gyula Tamás (Fidesz) kiemelte: a javaslat erősíti Magyarország energiabiztonságát, segíti az atomenergia biztonságos felhasználását.

Kifejtette: a Paksi Atomerőmű blokkjait 30 éves üzemidőre tervezték, az erőmű négy blokkja a nyolcvanas években kezdte meg működését. A 2000-es évek elején elvégzett módosításoknak köszönhetően a blokkok teljesítménye javult, és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a biztonságot, a versenyképességet és a fenntarthatóságot célzó fejlesztéseket valósított meg – mondta.

Közölte: a blokkok meghosszabbított üzemeltetési engedélye 2032 és 2037 között jár le. A hatályos engedélyben foglaltak alapján valamennyi blokk a tervezett 30 éves üzemidőn túl, további 20 évig üzemelhet és vehet részt a villamosenergia-termelésben – tette hozzá.

A fideszes képviselő szerint

a paksi atomerőmű a magyar villamosenergia-ellátás alappillére, az atomerőmű termelése kiszámítható és megbízható, és az energiaimport-függőség mérséklése miatt szükség van rá.

A biztonságos és megbízható erőművek szerepe felértékelődött napjainkban, mert költséghatékonyan állítják elő az energiát, ezért megkerülhetetlen a paksi atomerőmű is a hazai energiaellátásban – jelentette ki.

DK: nem a válságra kellene hivatkozni

Varju László (DK) hangsúlyozta: a kormány a háború kitörésével és az energiaválsággal indokolja a javaslat szükségességét, de ennél jobb érveket kellene felhozni mellette. Az üzemidő-meghosszabbítás ügye ugyanis csak a 2030-as évek közepén lenne esedékes, így a jelenlegi válság nem lehet erre érdemi hatással – vélekedett.

Úgy látja, megfelelő szakmai előkészítés szükséges, a vonatkozó dokumentumokat pedig nyilvánosságra kell hozni. Nem lehet kivezetni az atomenergiát az energiaellátásból, mert a kormány késlelteti a szükséges lépéseket a megújuló energiák kihasználása felé, pedig azokkal kapcsolatban kevesebb kockázat merülne fel – közölte.

Azt mondta: a kormány kényszerhelyzetet teremtett, ezért támogatják a javaslatot, de a megújuló energiák tekintetében elvesztegetett tíz évből származó következményekért a kormánynak kell vállalnia a felelősséget. Remélhetőleg lesz olyan kormány, amely megteszi majd a szükséges lépéseket a megújuló energiák irányába – fogalmazott.

KDNP: indokolt a határozat elfogadása

Aradszki András (KDNP) indokoltnak ítélte a határozat elfogadását mind ellátásbiztonság, mind a klímacélok elérése szempontjából.

Arra mutatott rá, hogy az elmúlt időszakban az ország áramigénye fokozatosan emelkedett, mivel a gazdaság fejlődik, a beruházások nőnek. Felidézte a kormány azon döntését is, miszerint 2050-re az energia 90 százalékát karbonsemleges forrásból kívánja megtermelni. Mindehhez elengedhetetlen Paks II. megépítése is – hangsúlyozta.

Szólt arról, hogy az előző üzemidő-hosszabbításkor is vizsgálták már a további növelés lehetőségét: már akkor azt mondták a szakemberek, hogy a berendezések akár ötven évig is üzemelhetnek.

Felidézte, hogy a fukusimai atomkatasztrófa után a világ minden atomerőművében biztonsági fejlesztéseket hajtottak végre.

A döntés megalapozottságához szerinte a szomszédunkban dúló háború is hozzájárul, amely megmutatta: az a felelősen eljáró kormány, amely gondoskodik arról, hogy minél inkább saját erőművben termelt árammal lássa el az országát. Azt mondta: ebben a helyzetben már Európában is halkul az atomenergiát ellenzők hangja.

Az MSZP csak az üzemidő-hosszabbítást támogatja

Harangozó Tamás (MSZP) emlékeztetett: pártja számos alkalommal tett fel kérdést a kormánynak az üzemidő-hosszabbítással kapcsolatban. Azt a választ kapták: azért nem végeznek erről vizsgálatot, mert arra a hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget.

Indokoltnak nevezte az üzemidőhosszabbítás felvetését, ugyanakkor úgy ítélte meg: a kérdésben a kormány legalább nyolc-tíz évet elvesztegetett.

Szólt arról is, hogy az erőmű képes 12 forintos kilowattóránkénti áron áramot előállítani, ezért feltette a kérdést: ezt az áramot miért adják a lakosságnak hétszeres, az önkormányzatoknak pedig húszszoros áron?

Arra is emlékeztetett, hogy 2009-ben az Országgyűlés egyetértésben adott elvi engedélyt az új blokkok építéséhez, de nem ahhoz, hogy a részleteket titkolva építsék meg az erőművel. Kifogásolta, hogy bár már több százmilliárd forintot elköltöttek Paks II.-re, még egy kapavágás sincs.

Kijelentette: fel kell mondani az oroszokkal a szerződést a beruházásról és társadalmi egyeztetést kell folytatni az atomenergia használatáról. Ha ez pozitívan zárul, szerinte nemzetközi tenderen kell kiválasztani a kivitelezőt.

Elmondta: mivel pártja évek óta kérte az üzemidő-hosszabbítás megvizsgálását, a határozati javalatot támogatni fogják, az atomenergia-törvény módosítására azonban nemmel szavaznak majd.

Momentum: az üzemidő-hosszabbítás újabb ok arra, hogy ne építsük meg Paks II.-t

Gelencsér Ferenc, a Momentum vezérszónoka jelezte, pártja elismeri, hogy Magyarország hosszú távú villamosenergia-ellátásában meghatározó szerepe van a Paksi Atomerőműnek. Amíg nincs a leállást indokló műszaki, energiabiztosági vagy környezeti ok, szükséges meghosszabbítani a meglévő blokkok üzemidejét – mondta, örvendetesnek nevezve, hogy ezt végre a kormány is belátta. Ezzel egyben azt is beismerték – tette hozzá, hogy ebben az évtizedben nem fog megépülni Paks II.

Kitért arra, a tervezett Paks II.-vel, a több mint 12,5 milliárd eurós, vagyis több mint ötezermilliárd forintos, orosz hitelből megvalósuló gigaberuházással 2014-ben Orbán Viktor évtizedekre elzálogosította Magyarországot, kiszolgáltatva a következő generációkat Oroszországnak.

Magyarországon 2014 óta nem sikerült Európai Uniós színvonalú eljárásban jóváhagyható terveket készíteni Paks II.-re – tette hozzá. Az üzemidő-hosszabbítás újabb ok arra, hogy ne épüljön meg Paks II. orosz hitelből – szögezte le.

Az atomenergiáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat Gelencsér Ferenc meglátása szerint Paks II. engedélyezését hivatott egyszerűsíteni. Elfogadhatatlannak nevezte a javaslatnak azt a részét, amely tovább szigorítja az üzleti titok megismerésének feltételeit.

A Momentum az üzemidő-meghosszabbítást támogatja, az atomenergiatörvény módosítását nem.

Jobbik: Paks II. egy nukleáris lucaszéke

Bencze János, a Jobbik vezérszónoka kiemelte, pártja elkötelezett az atomenergia mellett. A Paksi Atomerőmű eddig csak jót hozott, egyfajta jólétet biztosított Pakson és térségében. A politikus jelezte, pártja támogatja az üzemidő meghosszabbítását, mert az fogja biztosítani Magyarország energiabiztonságát, és a térségben élők megélhetését.

Bencze János szerint ugyanakkor a tervezett Paks II. beruházással kapcsolatban nehéz jó döntést hozni, hiszen dokumentációja titkosítások halmaza.

Az atomenergiáról szóló törvény módosítása Paks II.-ről szól, a kormány fel akarja gyorsítani és meg akarja könnyíteni az engedélyezési eljárást – értékelt.

A környéken élőknek Paks II. eddig csak irreálisan magas ingatlanárakat és bizonytalanságot hozott, de munkahelyeket nem.

Kifogásolta a Paks II. projekt vezetésével eredetileg megbízott szakembergárda lecserélését bankárra, politikusra, focicsapat-tulajdonsora – megjegyezve, ez, nukleáris energiáról lévén szó, veszélyes játék.

Értékelése szerint Paks II. nukleáris lucaszéke lett, papíron épül, de a helyszínen nyoma sincsen. Végül feltette a kérdést, a módosító javaslat, amely szerinte francia párhuzamokat mutat, nem azt jelzi-e, hogy Paks II.-t nem az oroszok, hanem francia beruházók építik majd.