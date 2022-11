Már 800 ezren látogattak a Magyar Zene Házába

Január végi megnyitása óta már több mint 800 ezren látogattak el a Magyar Zene Házába, ahol januárban nyílik a magyar popzene történetét bemutató időszaki kiállítás.

Úgy tűnik, megvalósult az, amit a megnyitás előtt szerettünk volna: a Magyar Zene Háza egy erős branddé vált, olyan helyszínné, ahol mindig van valami érdekesség, koncertek, programok, kiállítások – mondta el az intézmény csütörtöki sajtótájékoztatóján Batta András ügyvezető igazgató.

Horn Márton intézményigazgató hozzátette: januárban nyílik a ház első időszaki kiállítása. A Nekünk írták a dalt! című, interaktív időszaki tárlat, az állandó kiállításhoz hasonlóan, a hagyományos kiállítási eszközök mellett modern technikai megoldásokkal vonja be a látogatókat.

Mint hangsúlyozta, a Zene Háza 2023-ben is erős koncertprogrammal készül, mások mellett fellép a kortárs brit jazz egyik legjobb zenekara, a Comet is Coming, itt ünnepli 33. születésnapját a Korai Öröm, Andy Irvine és Dónal Lunny ír folkzenészekkel kiegészülve tekint vissza eddigi 50 évére a Muzsikás zenekar, és a Ligeti 100 koncertsorozat nyitóeseményét is itt élvezheti a közönség az Accord Quartet előadásában.