Gyopáros Alpár: A Magyar falu program célja a kistelepülésen élők életminőségének javítása

A Magyar falu program célja a kistelepüléseken élők életminőségének javítása, hogy az vetekedjen a városban élők életminőségével – hangsúlyozta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön a Nógrád megyei Bujákon.

Gyopáros Alpár a Magyar falu programban felújított bujáki Május 1. út átadóünnepségén azt mondta: a program elindításakor az egyik cél az volt, hogy a falvakban élők életminőségét javítsák, hogy az vetekedjen a városokban élőkével és demográfiai fordulatot érjenek el a kistelepüléseken, ne csökkenjen a falvakban élők népességszáma, vagyis legyen jövő a falvakban.

Mint mondta, a falvakban élőknek is joguk van felújított kultúrházhoz, 21. századi körülményeket biztosító oktatási és egészségügyi intézményekhez, és ezt a célt igyekeznek elérni a Magyar falu programmal.

Közölte: mivel nagyon sok ok késztette a fiatalokat arra, hogy elköltözzenek a falvakból, ezért sok területen nyújt támogatást a Magyar falu program. A kormánybiztos példaként említette az utak aszfaltozására és az intézmények felújítására kiírt pályázatokat, az otthonteremtés segítésére indított falusi csok-ot, a kisboltok valamint a falvakban működő mikro- és kisvállalkozások támogatását.

Buják nagyon szépen élt a lehetőségekkel, az elmúlt három évben Bujákra több mint 170 millió forint támogatás érkezett – tette hozzá, megjegyezve, hogy Nógrád megyébe 20 milliárd forint támogatás érkezett a Magyar falu program keretében az elmúlt három évben.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar falu programban a támogatói döntés után öt napon belül kiadják a támogatói okiratot és azonnal átutalják a támogatási összeget, hogy az önkormányzatoknak ne kelljen hitelt felvenniük a fejlesztéshez, és ezzel arra biztatják a kedvezményezetteket, hogy azonnal álljanak neki a munkának. Példaként említette, hogy a bujáki útfelújításra a pályázatot március második felében nyújtották be, április végén már a település számláján volt a pénz, és októberben már az út műszaki átadás-átvétele is megtörtént. Hozzátette: a munka folytatódik, a bujákiak továbbra is számíthatnak a támogatásra.

Becsó Zsolt (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője az átadáson arról beszélt, a bujákiak az elmúlt tíz évben személyesen megtapasztalhatták a fejlődést. Mint mondta, “nagyon ráfért” a településre az élet minden területén a fejlesztés. Úgy vélte, a Magyar falu program számtalan lehetőséget nyitott meg a kistelepülések előtt, és Buják nagyon jól élt ezekkel a lehetőségekkel. Jelezte, azon lesznek, hogy a település fejlődése töretlen legyen.

Borbély Gábor (független), Buják polgármestere arról beszélt, hogy a Május 1. út a település egyik legforgalmasabb utcája és “legalább 30 éve volt szinte járhatatlan”, miközben az utcában van az egészségügyi centrum, az óvoda és a posta. Kiemelte: az elmúlt tíz évben jelentős fejlődésen ment keresztül a település, könnyebbé vált az itt élők élete és “vonzóbbá vált a vidéki élet”.