A kormány újabb lépést tett az Európai Bizottsággal való megegyezés felé

A kormány továbbra is azért dolgozik, hogy a magyar emberek megkapják a nekik járó forrásokat – mondta az igazságügyi miniszter az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosítása kapcsán, mellyel hazánk újabb vállalásának tett eleget az uniós pénzek kifizetéséért.

Újabb lépést tett a magyar kormány annak érdekében, hogy a hazánknak járó uniós forrásokról megállapodás szülessen az Európai Bizottsággal (EB) – áll a Magyar Nemzet beszámolójában.

Az Országgyűlés által szerdán elfogadott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosítása az Európai Bizottság kezdeményezésére a közérdekű adat megismerésére irányuló perek gyorsítását célozza és létrehozza a központi információs közadat-nyilvántartást. Így a bárki által elérhető felületen a költségvetési szervek, illetve helyi és nemzetiségi önkormányzatok közzéteszik egyes közérdekű és közérdekből nyilvános gazdálkodási adataikat.

„Továbbra is azért dolgozunk, hogy a magyar emberek megkapják a nekik járó forrásokat”

– mondta ezzel kapcsolatban Varga Judit igazságügyi miniszter az indítvány elfogadásakor.

Mint ismert, a kormány az utóbbi hónapokban több lépést is tett a nekünk járó EU-pénzekről szóló tárgyalások elősegítése érdekében. Az egyik legjelentősebb intézkedés az Integritás Hatóság létrehozása volt, amely legkésőbb november 19-ig megkezdi működését.

Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter korábban elmondta, a 21 fős bizottság az elnök mellett tíz kormányzati és tíz civil szféra által delegált tagból áll, feladata az Integritási Hatóság munkájának segítése lesz. Hozzátette, vállalás garantálja az uniós támogatás átlátható felhasználását is a közérdekű vagyonkezelő alapítványok részéről.

„Magyarország széles körű, az Európai Bizottság által ajánlásként megfogalmazott, de mostanáig egyetlen tagállamban sem alkalmazott összeférhetetlenségi szabályrendszer alkalmazását vállalta”

– fogalmazott a miniszter.

A Magyar Nemzet megkereste ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány által eddig megtett lépések után az EB előállhat-e újabb kifogással az uniós pénzek kifizetésével kapcsolatban.

Ezeknek legújabb területe az igazságszolgáltatás függetlensége, mellyel kapcsolatban könnyen érkezhetnek elvárások, és az sem volna meglepő, ha az eddig elfogadott és megvalósított vállalásokat szúrópróbaszerű ellenőrzések és utókövetés kísérné – válaszolta az alkotmányjogász a lap kérdésére. Az alkotmányjogász szerint prognosztizálható, hogy lesznek majd újabb kérések az Európai Bizottság részéről, és a magyar kormánynak legelsősorban a magyar polgárok érdekét kell szem előtt tartania.

A tegnapi Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az Integritás Hatóság leendő feladatairól szólva, újságírói kérdésre válaszolva megerősítette: az új szervezet akár Varga Zoltánnak, a Centrál Média tulajdonosának a közbeszerzést is érintő csalási ügyét is vizsgálhatja majd. A Centrál Média-csoportba tartozik többek között a 24.hu baloldali hírportál is.

Kiemelt kép: Varga Judit igazságügyi miniszter. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)