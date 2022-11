A budavári turistabuszok ügyének rendezését szorgalmazzák kormánypárti és független önkormányzati képviselők

A budavári turistabuszok ügyében a Hunyadi János utcai lakosokkal szemben a buszos cégek oldalára állt az I. kerület polgármestere, V. Naszályi Márta (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), akitől azt várják, hogy hajtsa végre a probléma megoldására született rendelkezéseket – mondta a kerületi önkormányzat városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának független elnöke csütörtökön budapesti sajtótájékoztatón.

Varga Dániel a kerületi közmeghallgatást megelőzően arról beszélt újságíróknak, hogy fel kívánják hívni a figyelmet a turistabuszos problémára, amivel a polgármester évek óta nem foglalkozik.

A Budai Várba évente nagyjából nyolcmillió turista látogat el, akiknek nagy részét nagyméretű, 50 fős turistabuszokkal szállítják oda. Ezek a buszok nap mint nap a Hunyadi János úton haladnak át, és megkeserítik az ott élő emberek mindennapjait: a nagy súlyú járművek roncsolják az utat, valamint zaj- és levegőszennyezésnek vannak kitéve a lakók – mondta.

Varga Dániel emlékeztetett, a nyár folyamán ideiglenesen kihelyeztek egy 3,5 méter magassági korlátozást jelző KRESZ-táblát, amelynek köszönhetően a nagy turistabuszok nem tudtak ott közlekedni, így csökkent a forgalom. Továbbá az intézkedés nyomán a buszos cégek kisbuszokra váltottak.

Júniusban a korlátozó tábla tartós kihelyezésének kezdeményezéséről döntöttek a kerületben, de V. Naszályi Márta ennek ellenére az elfogadott javaslatban foglaltakat nem hajtotta végre: nem vitte a Fővárosi Közgyűlés elé a korlátozó tábla kihelyezésének kérdését – közölte, rámutatva: a főváros testület utasíthatná a Budapest Közutat a tábla kihelyezésére.

Varga Dániel megjegyezte, azóta már négy közgyűlési ülés volt, de a polgármester nem vitte be a témát.

Szólt arról is, hogy V. Naszályi Márta azt a buszterrort, buszkáoszt részben rendezni hívatott fővárosi rendelkezést sem tartotta be, amelynek lényege az, hogy naponta 200 buszt engednének a Hunyadi János útra és a korlátozás szerint csak gázüzemű, elektromos, illetve Euro 6-os motorral szerelt buszok közlekedhetnének. Ugyanakkor ez sem oldaná meg a problémát, mert a nagy buszok továbbra is közlekedhetnének a Hunyadi János úton.

Varga Dániel kijelentette: a polgármester tárgyalt a buszlobbi képviselőivel, és egy olyan alkut kötött, hogy az említett korlátozó tábla kihelyezését egy évre, a környezetvédelmi korlátozásokat pedig két évre felfüggesztették. Tehát a turistabuszok továbbra is számoltalanul jöhetnek a Budai Várba – mutatott rá, majd közölte: hétfőn javaslatcsomagot nyújt be az ügyben a képviselő-testület elé.

Marschall Máté (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy számos más, a problémával érintett európai városban sikerült megoldást találni. Bíznak benne, hogy az I. kerületben is mihamarabb megoldódik a probléma – mondta.

A sajtótájékoztató ideje alatt lakosok, valamint a Közösen Vízivárosért Egyesület aktivistái olyan táblákat tartottak a kezükben, amelyeken az állt: Stop busz; Hunyadi is mérges; VNM tours; valamint Márta, most már indul a buszod….