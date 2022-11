Honvédelmi miniszter: A magyar kormány a béke pártján áll, de ehhez erőre van szükség

A kormány a béke pártján áll, de ehhez erőre van szükség, amit a katonák jelentenek – mondta a honvédelmi miniszter az alapkiképzést teljesítő önkéntes tartalékos katonák eskütételén – hangzott el az M1 Híradója.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: megváltozott a biztonsági környezet, hiszen a szomszédban egy szűnni nem akaró, véres háború zajlik, a déli határok mentén fokozatosan nő a migrációs nyomás, emellett egy gazdasági világválság is kibontakozóban van. Hozzátette: most 111 magyar fiatal az élete árán is hitet tett a haza fegyveres szolgálata mellett.

„Megvehetjük mi a világ összes harckocsiját, drónját az adófizetők áldozatkészségéből, de ha nem lesz olyan magyar katona, aki ezt üzemeltetni tudja, meri, azzal az elszántsággal, amit az őseinktől tanulhattunk, akkor fölöslegesek ezek a befektetések. Önökre itt nagyon nagy szükség van” – fogalmazott a honvédelmi miniszter.

