Fónagy János: Ma egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben

Megemlékeztek a magyar jelnyelv napjáról szerdán az Országgyűlésben, ahol a napirend előtti felszólalások között szó volt a pedagógusokról, a koronavírus elleni oltásról és az energiaválságról.

Az elnöklő Latorcai János a magyar jelnyelv napján arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg több mint 60 ezer hallássérült és több mint 10 ezer siket ember él.

Közös felelősségnek nevezte, hogy a jelnyelvet használók egyenlő eséllyel tanulhassanak, jelenhessenek meg a munkaerőpiacon és azt is, hogy szükség esetén biztosított legyen számukra a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás.

Elmondta, a magyar jelnyelv napja lehetőséget ad arra, hogy hangsúlyozni lehessen a magyar jelnyelv fontosságát és ki lehessen fejezni a tiszteletet az ország harmadik legnagyobb nyelvi kisebbsége értékteremtő és kultúraformáló munkája előtt.

LMP: van költségvetési forrás a pedagógusbérek rendezésére

Csárdi Antal (LMP) Magyarország legnagyobb problémái között említette, hogy tönkremegy a társadalom két legfontosabb tartólába, az oktatási és a szociális rendszer. Valósnak és a pártpolitikától teljesen függetlennek nevezte a pedagógusok követeléseit, amit szerinte bizonyít az egyházi iskolák pedagógusainak keddi demonstrációja is.

Szerinte van költségvetési forrás a pedagógusbérek rendezésére.

Kifogásolta a szociális törvény folyamatban lévő módosítását. Konkrét példákon, egy Somogy megyei, 1600 fogyatékkal élőt ellátó egyesület és az önkormányzati lakásokban élők rezsiszámláin keresztül mutatott rá arra, hogy ők nem fordulhatnak máshoz, csak az államhoz.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint azzal mindenki egyetért, hogy a pedagógusoknak többet kell keresni. Hozzátette: a béremelésben különböző felelőssége van a kormány- és az ellenzéki pártoknak, az ellenzékieknek is lett volna lehetősége ennek előmozdítása, ha megszavazzák az EU-val történő megállapodáshoz szükséges törvényjavaslatokat.

Ismertetése szerint 1200 milliárd forintos, több éves béremelési program indulhat uniós és magyar költségvetési forrásból.

Szóvá tette, hogy a baloldali európai parlamenti képviselők egyszer sem szavaztak amellett, hogy a pedagógusoknak nagyobb fizetése legyen.

Mi Hazánk: méltatlan helyzetbe kerültek az oltatlan állami dolgozók

Dúró Dóra (Mi Hazánk) elmondta, hogy egy hatvan év feletti diabeteszes pedagógus két hónapig nem taníthatott és nem kapott fizetést, mert nem olttatta be magát koronavírus ellen, felmentési kérelmét pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma kétszer is törvénytelenül utasította el.

Szerinte ez az ügy is rávilágít arra, milyen méltatlan helyzetbe kerültek az oltatlan állami dolgozók az elmúlt években Magyarországon. Jelezte, pártja petíciót indított és országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy kártalanítsák azokat, akik azért veszítették el munkájukat, mert nem olttatták be magukat.

Véleménye szerint nem igaz, hogy az oltások védenek a koronavírus elleni fertőzés továbbadásától.

Rétvári Bence államtitkár közölte, egy politikusnak nagyon vigyázni kell a szavaira, amikor járvány van, mert az általa elmondottak sokaknak meghatározzák a döntését. Emlékeztetett arra, hogy a baloldali politikusok egyike-másika elutasította a keleti vakcinákat.

A Mi Hazánk politikai számításból a teljes oltásellenesség mellett döntött – mondta, hozzátéve: ha a Mi Hazánk politikáját követte volna az ország, akkor tovább tartott volna a koronavírus-járvány és vélhetően többen is haltak volna meg.

Közölte, a járványnak úgy sikerült véget vetni, hogy biztosították az oltásokat az embereknek.

Párbeszéd: Magyarországot kiemelten sújtja az energiaválság

Berki Sándor (Párbeszéd) azt mondta, az emberek aggódnak a jövőjükért, a háború, az elszabadult árak, a munkahelyük miatt, és félnek, hogyan tudják télen fűteni a lakásaikat, de tartanak a klímaválságtól is. Hozzátette: a kormány hazudott, amikor olcsó orosz gázt és a rezsicsökkentés megőrzését ígérte.

Szerinte ma Magyarországot kiemelten sújtja az energiaválság, jelentős részben ezért a kormány a felelős. Elmondta, a Párbeszéd javasolja 200 ezer forintos rezsiutalvány, az ötmillió forintos energiahatékonysági támogatás bevezetését, kezdeményezte felnőttképzési programok indítását is.

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a szankciók miatt nőnek az energiaárak. Szerinte az uniós döntéshozók is látják, hogy a szankciók nem érik el a várt eredményt. Rámutatott arra is, hogy a gáz ára akkor indult meredek emelkedésnek, amikor bejelentették az olaj- és a gázembargó tervét.

Jelezte, a kormány azon dolgozik, hogy a magyar családokat ebben a nehéz helyzetben segíteni tudják. Szerinte a kormány hihetetlen erőfeszítéseinek eredménye, hogy az átlagfogyasztásig sikerült megőrizni a rezsicsökkentést, ez háztartásonként 181 ezer forintot jelent, de átlagfogyasztás felett is kedvezőbbek a világpiacinál a magyar energiaárak.

Elmondta azt is, hogy a kormány munkahelyvédelmi akcióterven is dolgozik.

A munkanélküliek támogatásáról, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felelősségéről, valamint a nyugdíjasok helyzetéről is szó esett napirend előtt szerdán az Országgyűlésben.

Jobbik: a magyar munkanélkülieket nem támogatják kellőképpen

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) szerencsésnek nevezte, hogy tömeges munkanélküliség nincs Magyarországon, de megjegyezte: százezer olyan ember esik ki a rendszerből, aki munkanélküli, munkát keres és három hónap után nem kap ehhez állami segítséget.

A magyar munkanélkülieket nem támogatják kellőképpen, mondjuk ingyenes átképzési lehetőségekkel – rótta fel.

Szerinte már 17 unión kívüli országból toborozzák a munkavállalókat olyan munkakörökbe, amelyek betölthetők lennének magyarokból is. Példaként hozta: az informatikus szakma szerepel a toborzási listán, ugyanakkor nincs informatikusképzési program a magyar munkanélkülieknek, amely piacképes tudást biztosítana.

Azt kérdezte: vállalja-e a kormány, hogy a magyar adófizetők pénzéből csak olyan cégek számára közvetít vissza nem térítendő támogatást, amelyek legalább 95 százalékban magyar munkaerőt foglalkoztatnak.

Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár válaszában rámutatott: a munkanélküliségi ráta ma 3,5 százalék, 2010-ben 12 százalék volt, most 4,7 millióan dolgoznak, egymillióan többen mint egy évtizede.

Arról is beszélt: a nettó átlagkereset reálértéke 2010 óta 70 százalékkal nőtt, a minimálbér vásárlóértéke pedig 2010-22 közt mintegy száz százalékkal emelkedett.

A hiányzó munkaerőre a cégek az összes foglalkoztatotthoz képest elenyésző mértékben keresnek külföldi munkavállalókat, és ezek oka elsődlegesen a munkaerőigény struktúrájában rejlik – magyarázta Fónagy János.

Momentum: az MNB értelmetlen beruházásokra költött

Bedő Dávid (Momentum) azt mondta, a kormány alkalmatlan arra, hogy a válságot kezelje, majd a jegybank felelősségét firtatta abban, hogy a magyar gazdaság a jelenlegi helyzetbe került. Az MNB egyik fő feladata lett volna, hogy megőrizze a magyar fizetőeszköz értékét, hogy felvegye a harcot az inflációval és megpróbálja megőrizni a forint erejét más valutákkal szemben. Az eredmény történelmi, 20 százalékos infláció és rekordgyenge forint – hangoztatta, és szóvá tette, hogy az MNB eközben több mint százmilliárd forintot költött el “értelmetlen beruházásokra”.

Ennyi pénzből minden magyar tanár azonnali húszszázalékos béremelést kaphatna – mondta.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára válaszában sajnálatát fejezte ki, hogy az ellenzéki képviselő a kormánnyal szemben nem tartja tiszteletben a Magyar Nemzeti Bank 1990 óta alkotmányos garanciákkal körbebástyázott függetlenségét.

Az európai gazdasági helyzetről szólva azt mondta: Európa önmagát gyengíti az oroszok elleni energiaszankciókkal, szétverik az energiaellátási és kereskedelmi kapcsolatokat úgy, hogy nincs más vagy csak sokkal drágábban lehet vásárolni.

Nem energiafüggetlenségről van szó, hanem arról, hogy egyik függőségből a másikba akarja átnavigálni magát Európa, miközben az az érdekünk, hogy több irányból, több forrásból több energiahordozó jöjjön, legyen verseny, és akkor olcsóbb lesz az ár – jelezte az államtitkár, aki azt kérte az ellenzéktől, hogy álljon a magyar érdekek pártjára.

MSZP: miért csak 4,5 százalékos emelést ad a kormány a nyugdíjasoknak?

Gurmai Zita (MSZP) úgy fogalmazott: Magyarország a Fidesz kormányzása alatt megélhetési katasztrófába sodródik, ennek a folyamatnak pedig a legnagyobb kárvallottjai a nyugdíjasok.

Azt mondta, a kormány a magas energiaárakkal és a 27 százalékos áfával nyerészkedik az idősökön, és meg is károsítja őket, mert a nyugdíjemelés mértéke nem érte el a 15 százalékot, miközben az élelmiszerek inflációja 30 százalék feletti.

Emellett kifogásolta, hogy a költségvetésben 68 milliárd forint volt nyugdíjprémiumra tervezve, a de tízezer forintos juttatás csak 23,5 milliárd forintba kerül.

Az MSZP novemberre 8-10 százalékos, januárra pedig 15,7 százalékos nyugdíjemelést javasol – mondta.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett: az MSZP kormányon csökkentette a nyugdíjak vásárlóértékét és elvonták a 13. havi nyugdíjat, a jelenlegi kormány azonban megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét.

Rámutatott: a kormány 13. havi nyugdíjat ad, és éves szinten 14 százalék lesz a nyugdíjemelés mértéke, amely megegyezik az éves szintű inflációval. Hozzátette: a nyugdíjprémium számítására azért van magasabb összeg betervezve, mert előzetesen magasabb gazdasági növekedéssel számoltak.

Hangsúlyozta, pénteken három jogcímen is kapnak pénzt az idősek: nyugdíjuk mellett 4,5 százalékos emelést januárig visszamenőleg, valamint a nyugdíjprémiumot. Ez összesen több mint 600 milliárd forint kifizetést jelent – mondta Tállai András.

Az oktatásról, a háború és a szankciók gazdaságra gyakorolt hatásáról, valamint az Ukrajnából érkező menekültek segítéséről is szó volt a napirend előtti felszólalások között az Országgyűlés szerdai ülésén.

DK: a kormány tönkretette az oktatást

Hegedűs Andrea (DK) arról beszélt, emberek milliói kerültek megélhetési válságba a kormány miatt. Eközben az unióból sem jönnek a források, mert „Magyarország nem jogállam” – jelentette ki.

Szerinte a kormány az oktatást is tönkretette, iskolákat zárnak be országszerte.

Emlékeztetett a baloldali kormány egykori 50 százalékos, pedagógusokat érintő béremelésére. Szerinte 2010 előtt szabadabban működött az oktatás: volt sztrájkjog, szabad tankönyvválasztás és helyi szinten döntöttek az intézmények vezetőiről. Tanári pályára is többen jelentkeztek, mint most, de egyetemre is kevesebben járnak, mint a Gyurcsány-kormány idején.

Szólt a tanártüntetésekről, amelyek diák résztvevői szerinte „a maradi orbáni rendszert is elutasítják”. Beszámolt arról is, hogy pártja árnyékkormánya már egyeztetetett az oktatási szakszervezetekkel. 45 százalékos béremelést, a túlórák kifizetését és a sztrájkjog visszaállítását követelte a pedagógusok számára.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára a szabadság említése kapcsán arra emlékeztetett, amikor 2006-ban gumilövedék, gumibot és kardlapozás volt a válasz a békés tüntetésre.

Jelenleg azonban senkinek nem kell attól tartania, hogy ha kimegy az utcára, bántalmazzák hatósági emberek. Rámutatott: a DK büszke arra, hogy akadályozza az uniós és hazai források együttes felhasználását a pedagógusok bérének emeléséhez.

Szólt arról is, hogy míg 2010-ben ötezernégyszázan tanulhattak pedagógusoknak ösztöndíjjal, míg idén több mint hatezerhétszáz hallgatót vettek fel.

A kormány törekszik a pedagógusok legfontosabb követelése, a béremelés biztosítására – hangsúlyozta. Kijelentette azt is, hogy a diákok nem Dobrev Klára (DK) és árnyékkormánya, valamint árnyék oktatási minisztere mellett tüntettek. Utóbbit nőverőnek nevezte, és azt mondta róla: elítéltek, mert csoportosan felfegyverkezve betört egy ismerőse házába.

KDNP: a baloldal gyűlöletkeltésre használta az amerikai forrásokat

Nacsa Lőrinc (KDNP) a háborúról szólva azt mondta: különösen az energiaszankciók vallanak kudarcot. Nő az infláció, az alapanyag- és az élelmiszerárak is emelkednek. A magyar gazdasági komoly nehézséggel néz szembe, holott erősebben állt fel a világjárványból.

Szerinte a baloldal gyűlöletkeltésre használt amerikai pénzeket a kampányban, dollárbaloldalnak és gyűlöletbaloldalnak nevezte az ellenzék egy részét. „Önök jobban gyűlölnek bennünket, mint amennyire szeretik a hazájukat” – fogalmazott.

A kormányoldal kiemelt célja, hogy megőrizze a teljes foglalkoztatást – folytatta. Ezt segíti az energiaintenzív kisvállalkozások támogatása, valamint a gyármentő program is. Utóbbira a legtöbb jelentkezés az élelmiszer-, valamint a fémiparból érkezett. Beszámolt arról is, hogy akik megkezdték a regisztrációt a programra, azokat be is fogadják abba.

Menczer Tamás, a külügyi tárca államtitkára azt mondta: a magyar baloldal hagyományosan külföldre jár segítségért, mert a magyar emberek bizalmát nem tudják elérni.

A korábbi, DK-s felszólalóra reagálva azt mondta: „a gyurcsányi időszaknak és a baloldali kormányzatnak nem volt teljesítménye, nincs mit összehasonlítani”. Ami volt, az államcsődöt, nyugdíjelvételt, fizetéselvételt és óriási munkanélküliséget hozott.

Arra is emlékeztetett, hogy a kabinet 11,5 százalékos munkanélküliséggel vette át az országot, az erőforrásokat pedig a munkahelyek megőrzésére fordította. Ennek a munkának az eredménye, hogy a koronavírus után is 4,7 millió ember dolgozik Magyarországon.

Szólt a kamatstop kiterjesztéséről, a Széchenyi-kártya program alacsony kamatú hiteltermékeiről, és más gazdaságélénkítő programról is. Közölte: segítik a magas energiaintenzív feldolgozóipari kkv-kat és gyármentő programot is indítottak.

Fidesz: Magyarország szolidaritása Ukrajna felé töretlen

Selmeczi Gabriella (Fidesz) a háborúról szólva azt mondta: a menekültek biztonsága kiemelten fontos a kormányoldal számára. Leszögezte: „békét szeretnénk Ukrajnában”. Magyarország szolidaritása Ukrajna felé töretlen, ezért támogatta a miniszterelnök is a keleti szomszédunk uniós tagjelöltté válását is, és szorgalmazta a tárgyalások mielőbbi elindítását.

Szólt a humanitárius akcióról, az Ukrajnából érkezők megsegítéséről, segélypontok, tranzitszállások felállításáról. Számos gyermek táborozását is biztosította a kormány. Idősek, diákok jelentkeztek önkéntesnek, amiért köszönetet mondott, ahogy a karitatív szervezeteknek, valamint az önkormányzatoknak is.

Magyarország eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek a jövőben is – hangsúlyozta. “Magyarország segít, a magyarokra mindig lehet számítani” – zárta szavait.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára arról beszélt, hogy valóban a legnagyobb humanitárius akció valósult meg a magyar emberek, a kormány és a karitatív szervezetek összefogása által.

Csaknem 1 millió ember fordult meg Magyarországon és több mint 31 ezer menedékes kapott lehetőséget. Emellett több mint 177 ezer ideiglenes tartózkodási engedélyt adtak ki. Arról is beszámolt, hogy több mint 1 milliárd forintnyi támogatást adtak az emberek, a kormány pedig 28 milliárd forintnyi segélyt adott Ukrajnának.

Eközben a baloldal ebből az összefogásból kimaradt – jegyezte meg. Szólt arról is, hogy az unió által folytatott szankciós politikát el kell kerüli és továbbra is a béke pártján kell állnunk.