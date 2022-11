Biró Marcell: A geotermia elengedhetetlen hazánk energiaszuverenitásának megerősítéséhez

A háború és a szankciók okozta energiakrízis megmutatta, hogy az ország határain belül elérhető energiaforrásnál nincs értékesebb. Ezért minden lehetőséget ki kell használnunk, hogy az energetika terén is erősítsük hazánk önellátását, enyhítsük a hazánkra nehezedő nyomást, és a geotermikus energia minél szélesebb körű alkalmazásával hosszú távon megerősítsük Magyarország energiaszuverenitását – jelentette ki Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke a HírTv Napi aktuális című műsorában.

A Kárpát-medence kivételes geológiai és hidrológiai adottságaival kapcsolatban az elnök rámutatott, a geotermikus energia közvetlen hőhasznosítását tekintve, nemzetközi statisztikákban Magyarország Európa első öt országa között található. Kiemelte azt is, hogy 2010 és 2022 között közel négy és félszeresére nőtt a geotermikus hőenergia bányászat Magyarországon.

Mint azt a Világgazdaság online oldalon megjelent korábbi cikkében és a HírTV-ben is hangsúlyozta: „A geotermikus erőforrások hasznosítása jelentős mértékben fokozhatóak, de egyszerűbb, kiszámíthatóbb, és hosszú távon is fenntartható keretek közé kell helyezni az ágazatot”. Szólt arról is, hogy a Parlament előtt fekszik az a törvényjavaslat, amellyel a Hatóság minden rendelkezésre álló eszközzel képes lesz fokozni a hazai geotermikus energia kiaknázását.

Mint mondta, széleskörű szakmai és társadalmi konszenzus mutatkozik abban, hogy a geotermikus energia minél szélesebb körű hasznosítása elengedhetetlen hazánk energiaszuverenitásának megerősítéséhez. Az SZTFH elnöke öt pontban foglalta össze szükséges lépéseket:

Támogató állami szabályozásra van szükség, amely egyablakos rendszerben egyszerűbb és felesleges bürokráciától mentes jogi kereteket és eljárásrendet biztosít.

Kiszámítható beruházói környezetet kell kialakítani, amely a megtérülési költségeket tervezhetővé és kiszámíthatóvá teszi a beruházók számára.

Felelős állami adatvagyon-gazdálkodást kell folytatni. Csak így biztosítható a befektetők számára minden nélkülözhetetlen információ.

Maximalizálni kell a kitermelt energia hatékony felhasználását. Ösztönözni kell a kaszkádrendszer kialakítását, amely lehetővé teszi az eltérő igényű létesítmények csatlakozását, így minél több kitermelt energiát felhasználva.

Ösztönözni kell a partnerséget, hiszen a különböző állami, önkormányzati és magántulajdonú létesítmények egy hálózatba kapcsolására van szükség, amelyhez az érintett felek nyitottsága elengedhetetlen.

Biró Marcell szerint mindenképp fontos lenne, egy asztalhoz kell ültetni az érintett szereplőket, ennek érdekében az SZTFH kezdeményezi az érintett döntéshozókat tömörítő Magyar Geotermikus Klaszter létrehozását.