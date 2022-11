Jónak lenni jó! – Már közel 16 millió forint gyűlt össze a közmédia jótékonysági akcióján

Már csaknem 16 millió forintot gyűjtött a közmédia jótékonysági akciója a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének. A Jónak lenni jó adományvonala mellett tárgyi felajánlások és bankkártyás utalások is érkeznek a szervezethez. Közben a Vakok Iskolája is készül, ugyanis az egész napos műsorfolyamban ők is fellépnek – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Csaknem 16 millió forintot gyűjtött a közmédia jótékonysági akciója Hetente gyakorol a Vakok Iskolájának kórusa. A zene fontos szerepet tölt be az életükben. A koronavírus-járvány alatt a fellépések és a közös próbák is elmaradtak, ezért óriási örömöt jelentett nekik, hogy most már közösen énekelhetnek. „A zene nekem is sokat jelent, mint ahogy a többi társamnak is, egyébként terápiás jellegű" – mondta az egyik tanuló. A Vakok Iskolájában már az első tanévtől volt zenetanítás, az énekkar is majdnem egyidős az intézménnyel. „Szerintem a zene mindenkinek azt adja. Szabadságot, örömöt, és ide mindenki azért jön, mert szeret énekelni. Akár az iskola tanulója, tanára, volt tanulója vagy egyszerűen szimpatizánsa" – mondta Flamich Mária kórusvezető. Különleges produkcióra készül a kórus: december 18-án Babits Marcella énekesnővel lépnek majd fel a Jónak lenni jó ünnepi műsorában. A közmédia jótékonysági akciója idén a látássérült emberek megsegítésére gyűjt. A kedvezményezett a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, amely kulturális programokra is költi a befolyt összeget. Az énekesnő szívügyének tekinti a vakok és gyengénlátók segítését, ezért a fellépése mellett adománnyal is támogatja az akciót. „Mi már annak idején adtunk a Vakok Intézetében koncerteket, akkor is kint volt a tévéhíradó és meg is van az a felvétel. Én tulajdonképpen azóta támogatom. Az utóbbi öt évben már létezik a Zenével Segítünk Alapítvány, ami konkrétan vakokat és gyengénlátókat, valamint rászorulókat segíti" – mondta Babits Marcella énekesnő. A közmédiához folyamatosan érkeznek a tárgyi felajánlások is: például a világbajnok Ronaldhino által dedikált focilabda, vagy az a krétarajz, amely a Oscar-díjas rajzfilmrendező Rófusz Ferenc díjnyertes alkotásából, a Légy című animációs filmjéből való. A legértékesebbekre december 18-án, az ünnepi műsorban lehet majd licitálni. A Jónak lenni jó adományvonala is él. Aki tárcsázza a 13 600-as telefonszámot és beüti a 96-os melléket, az 500 forinttal segíti a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét.