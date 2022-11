Orbán Viktor: Magyarország érdekeit újra és újra meg fogjuk védeni!

A szankciók romba döntik Európa gazdaságát, ezt nem hagyhatjuk! – írta a kormányfő közösségi oldalán.

Miközben Európa szenved az energiaválságtól, Brüsszelben újabb szankciós csomagon dolgoznak. Magyarország érdekeit újra és újra meg fogjuk védeni! – hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor ismételten leszögezte:

a szankciók romba döntik Európa gazdaságát, ezt nem hagyhatjuk!

Európa ismét lábon lőheti magát az újabb szankciós csomaggal

Újabb szankciós csomagot készíthet elő Brüsszel. Egyre több jel utal arra, hogy az Európai Unió nem áll meg nyolc csomagnál, és egy kilencediket is megpróbál elfogadtatni a tagállamokkal. Sajtóinformációk szerint Brüsszel például megtiltaná az orosz nukleáris energia és a fűtőanyagok területén is az együttműködést Moszkvával, de egyéb, korábban már a tagállamok által elutasított korlátozások tervét is újra napirendre venné.

A kiemelt kép a miniszterelnök Facebook-oldaláról származik.