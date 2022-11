Újabb magyar éttermek kaptak Michelin csillagot – ezúttal vidéki éttermek is kiérdemelték a rangos elismerést

Újabb Michelin csillagos éttermekkel bővült a magyar gasztrokínálat! Most először vidéki éttermek is kiérdemelték a rangos elismerést, ráadásul a Michelin-guide étterem kalauz is Magyarország egészéről készült el. A vendéglátóhelyek sikere jó hatással lehet a turizmusra, ráadásul az elismerésekkel Magyarország megelőzte Csehországot, Lengyelországot és Horvátországot is – számolt be róla az M1 Híradója.

Julienne-re szeleteli a répát az esti vacsorához a tatai Platán étterem séfje. A vágási technika lényege, hogy gyufaszál vékonyságúra kell vágni a zöldséget. Bár az étterem csak vacsoraidőben nyit, egész nap nagy a sürgés-forgás a konyhán, este ugyanis teltház lesz. Ez érthető is: csütörtökön derült ki ugyanis, hogy a Platán – első vidéki étteremként – két Michelin csillagot is kapott, ami az egyik legrangosabb gasztronómiai elismerés. „A kettő csillagra egyáltalán nem számítottunk, úgyhogy egy óriási meglepetés volt, de abban, abban tényleg határozottan hittünk, hogy lehet csinálni komoly gasztronómiai munkát vidéken, szóval, hogy ez volt a cél, hogy megmutassuk, hogy igen, ennek van létjogosultsága” – mondta Pesti István, a Platán Gourmet Étterem konyhafőnöke. A helyszín már Esztergom, ahol nem mindennapi tányérformában készült szombaton a káposztás fogás az esztergomi 42 nevű étteremben. A séf aprólékos mozdulatokkal helyezte a tányérra az elemeket. A pisztrángkaviár után már csak a friss kapor hiányzott a tányérról. A 42 a másik vidéki étterem, amely Michelin-csillagot kapott. „Ez a díj az étterem életében abszolút ad egy fajta üzemelési biztonságot, nem kell magyaráznunk, hogy mit képviselünk, hogy milyen étterem vagyunk. Akit ez a világ érdekel, és kiváncsi, az tudja hogy hova érkezik, és ezáltal én azt hiszem, hogy egy desztináció lettünk úgy vidéken, mint ez nagyon hatással van Esztergom és a régió turizmusára is” – mondta Barna Ádám, a 42 étterem és bár séfje. A két vidékin kívül hét budapesti étterem is elismerést kapott. Közülük kiemelkedik a Stand, amely a tavalyi egy után idén már két Michelin-csillagot érdemelt ki. A konyhán itt is nagy volt a sürgés-forgás napközben. Az esti vacsoravendégeknek minden fogás frissen készül. Egy mérföldkőhöz érkeztünk, főleg azzal, hogy a vidéki gasztronómia a távcsőbe került, és őrületes, ahogy ott a számtalan étterem bekerült a kalaúzba. És ugye nyilván nekünk a két csillaggal amúgy is szerénytelenül mondom, hogy nyilván egy teltházas étteremként működünk szinte nyitás óta, én azt gondolom, hogy annyiban lesz változás, hogy nem 3 hétre 4 hétre egy hónapra leszünk előre foglaltak, hanem ez az idő ez meg fog növekedni – mondta Szulló Szabina, a Stand Étterem, séfje és tulajdonosa. Az esti vacsora fogásokhoz válogatta a borszakértő a tételeket a budapesti Bábel étteremben, amely egy csillagot kapott az értékelésen. Ez fontos turisztikai vonzerőt jelent: Az étteremben sok magyar fordul meg, de a vendégek többsége külföldről érkezik. 15 éve csináljuk az éttermet, tehát azért az étteremnek van egy presztizse és egy neve, de egy ilyen elismerés, egy nemzetközi figyelem, az mindenképpen nagyon fontos, és bárki mármit is mond ez gazdaságilg is egy fontos tényező – mondta Hlatky Schlicter Hubert, a Babel Budapest alapító-tulajdonosa. A MICHELIN Guide többféle elismerést is kioszt a Michelin-csillagok mellett. Bib Gourmand elismerésben 6 magyarországi étterem részesült. Ezek olyan vendéglátóhelyek, amelyek ár-érték arányban is a legmagasabb minőségű ételt kínálják. De zöld csillaggal díjazták a fenntartható gasztronómiát képviselő éttermeket is. És több mint 40 hely került fel az ajánló listára is a Michelin Guideban. Az eredmények pedig hozzájárulnak a magyarországi gasztroturizmus fellendüléséhez. Abban bízunk, hogy a jövőben több vendégéjszakát fognak eltölteni itt a hazánkban a külföldi vendégek vagy akár elmennek egy vidéki városba, ahol ott töltik az éjszakát. Másnap esetleg megnéznek különböző attrakciókat, más éttermekben fognak eltölteni egy-egy ebédet, vacsorát – mondta Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese. Hazánk az eredmények bezsebelésével olyan környező országokat utasított maga mögé, mint például Csehország, Lengyelország vagy Horvátország. A kitüntetésekkel pedig Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált Magyarország. A kiemelt képünk illusztráció. Fotó: MTI/Mohai Balázs