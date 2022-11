Top 50-es bűnözőt fogtak el a rendőrök Győrben

Az Europol Top 50-es listáján is szereplő bűnözőt fogtak el a rendőrök Győr-Moson-Sopron megyében. A lopás miatt elítélt férfit több mint három éve körözték, mert nem vonult be a börtönbe. A rajtaütéskor esélye sem volt a menekülésre – számolt be az M1 Híradója.

A többszörösen büntetett előéletű, legutóbb lopás miatt öt és fél évre ítélt S. Róbert elfogásához a rendőrök még egy drónt is bevetettek, hogy az akció tágabb környezetét is szemmel tudják tartani. A férfit 2019 februárja óta körözték. Azért adtak ki ellene elfogatóparancsot, mert nem vonult be a börtönbe jogerősen kiszabott büntetése letöltésére. A győri fejvadászok néhány hete olyan információk birtokába jutottak, amelyek szerint a barátnőjénél Győrben, egy családi házban bujkál. A főkapitányság több mint húsz civil ruhás rendőr részvételével, összehangolt akciót szerveztek a bűnöző elfogására. A házban lévő elítéltnek esélye sem volt a menekülésre. „Az elfogást követően S. Róbertet a Győri Rendőrkapitányságra előállították, majd meghallgatását követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították, ahol immáron megkezdte letöltendő büntetését” – mondta Czagányi Zsuzsanna, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. S. Róbert ellen a bevonulás megtagadása miatt nem indul büntetőeljárás, de a börtönben évekig viselni fogja tette következményeit. „Az elítéltnek azzal mindenképpen számolnia kell, hogy amikor megkezdi a büntetése letöltését, akkor egy magasabb biztonsági besorolás hatálya alá fog esni, ami azzal jár, hogy sokkal szigorúbb őrzési és felügyeleti szabályokat fognak vele szemben alkalmazni. Ráadásul feltételes szabadságra sem bocsájtható, tehát a teljes kiszabott büntetést le kell majd töltenie” – mondta Bérces Viktor büntetőjogász. A rendőrség az országban ma 13 ezer elfogatóparancs alapján kilencezer embert köröz. A bűnözők 50-es toplistájára a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetői, a bűnszervezetek tagjai és a visszaesők mellett azok kerültek fel, akik ötnél több bűncselekményt követtek el, vagy – miként S. Róbert – nem vonultak be a börtönbe öt évnél hosszabb büntetésük letöltésére. Kiemelt képen a körözött férfi elfogása, forrás: Police.hu/M1 Híradó