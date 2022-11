Szijjártó Péter: Már az újabb szankciós csomag emlegetésére is emelkedett a gáz ára a világpiacon

Már az újabb, immár kilencedik szankciós csomag emlegetésére is újabb gázáremelés következett a világpiacon – erről beszélt Szijjártó Péter reggel a Kossuth Rádióban. A külügyminiszter újabb vörös vonalnak nevezte, hogy a tervek szerint Brüsszel az orosz nukleáris technológiákra is szankciókat vetne ki. Hozzátette: Magyarország nem fogad el olyan uniós intézkedéscsomagokat, amelyek veszélyeztetik az ország energiabiztonságát. A Kossuth Rádiónak nyilatkozó energetikai szakértő is kiemelte: nem igaz, hogy az uniós szankcióknak nincs árfelhajtó hatásuk – számoltak be róla az M1 Híradójában.