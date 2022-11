Nagy sikere volt a Magyar Természettudományi Múzeum ingyenes családi napjának

Ingyenes családi napon várták ma a gyerekeket és a felnőtteket a Magyar Természettudományi Múzeumban. Interaktív előadások, élőállat- és könyvbemutatók, koncertek, valamint kézműves foglalkozások közül lehetett választani. Évente egyébként több mint százezer gyermek látogat az intézménybe családdal vagy óvodai, iskolai csoporttal – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Már a délelőtti órákban is sokan várakoztak a Magyar Természettudományi Múzeum bejáratánál. A családi napra egész nap ingyenes volt a belépés.

Az épületen belül rengeteg színes program és koncertek is várták a látogatókat.

Ismeretterjesztő foglalkozásokat is tartottak. A gyerekek megismerkedhettek például a különböző ásványfajtákkal, de kézműveskedhettek is.

Az állandó kiállításoknak is nagy sikere volt, sokan nézték meg a méhekről szóló tárlatot.

„Körülnéztünk már párszor, és már volt olyan, amikor az ovival is voltunk itt, meg most is itt vagyunk, meg már volt olyan, amikor apával is eljöttünk és akkor így hármasban voltunk itt. Most vagyok itt harmadjára” – mondta egy kislány.

Az ingyenes családi napot minden hónap első vasárnap tartják meg a múzeumban.

„Ingyen lehet jönni a családoknak, így kihasználjuk. Most már nagy a kisfiú is, úgyhogy el lehet jönni ilyen rendezvényeket megnézni. Tanulni is tud egy kicsit a tudományt, amilyen szinten érdekli. Nagyon tetszettek neki az állatok, amik így a kitömött állatok, illetve rovarok” – mondta egy családapa.

A múzeumban az év minden napján azon dolgoznak, hogy a családok és a gyerekek jól érezzék magukat, és sok élménnyel gazdagodjanak egy-egy ilyen rendezvényen.

„Nagyon büszkék vagyunk, hogy másodszorra nyertük el az év családbarát múzeuma címet. A múzeum minden egys rendezvényével és programjaival a családoknak próbál kedvezni. Nagyon sok gyerek programunk van, és tudjuk, hogy a gyerekek azok vagy iskolával jönnek hétköznapokon, vagy hétvégén családdal. Így készülünk mi a családoknak a fogadására” – fogalmazott Bernert Zsolt, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója.

A természettudományi múzeum olyan hely, ahol a gyerekek mellett a felnőttek is jól érzik magukat – erről a családokért felelős államtitkár beszélt. Hornung Ágnes hozzátette: a mostanihoz hasonló programokon pedig a családok minőségi időt tudnak együtt tölteni.

„Fontos az, hogy a családok egy olyan helyre jöhessenek, ahol együtt tudnak időt tölteni, ahol a kisgyermek, az ifjak, illetve szülők, nagyszülők, mindenki élményt tudjon szerezni, és a Természettudományi Múzeum egy ilyen hely, hiszen a természetünk csodái mindenkinek nyújtanak újabb és újabb csodákat minden nap” – fogalmazott az államtitkár.

A következő ingyenes családi napot december 4-én tartják a Magyar Természettudományi Múzeumban.

