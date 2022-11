Miért akar a gyerek világgá menni?

A felnőttekkel is előfordul, hogy úgy érzik, legszívesebben világgá mennének. Ám míg nekik vannak már bevált módszereik az ilyen helyzetek kezelésére, a gyermekeknek nincs, az érzéssel viszont szembesülnek. A Rozmaring kunyhó nemcsak a felismerendő jeleket, és a mellőzöttség érzéséből fakadó gyermeki reakciót mutatja be, hanem megoldást is kínál.

Visszatértek a gubák az M2 Gyerekcsatornára, a nézők szombaton láthatták a Rozmaring kunyhó új évadának első részét. Ahogy a megújult főcímdalban is hallható, a boldoggá varázsolt mesebeli lakban új kalandok várják a nézőket. Az első epizód az „énhatárok" témáját járta körül, bemutatva, mit él át egy gyermek, ha tárgyait kérdés nélkül használja valaki, és milyen reakciót válthat ki belőle, ha úgy érzi, nincsenek tekintettel rá. Kele mondja ki – akinek sakkjátszmáját rombolja szét Deske, sőt még kedvenc könyve is elázik – milyen rossz azt érezni, hogy senkinek sincs ideje figyelni rá. A legtöbb gyereknek van ilyen élménye. Ez a rész segíthet az ilyenkor megélt lelkiállapot megértésében, csakúgy, mint a helyes megoldás megtalálásában, amelyre Napraforgó mutat rá, miután mély aggodalommal töltötte el Kele eltűnése. Hogy miként lehet helyesen kezelni és tiszteltben tartani a gyerekek „énhatárait", a Rozmaring kunyhó epizódjából megtudható. Az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású bábsorozatának epizódjait szombatonként 10 órától követheti az egész család. A második évad részei is egy-egy megoldandó feladat, élethelyzet köré épülnek és kínálnak megoldást a kicsik életét átszövő hétköznapi problémákra. Erre a Rozmaring kunyhó mindig békés, elfogadó, empatikus megoldást mutat, és ad választ a gyerekekben is felmerülő kérdésekre az ő nyelvükön. Rozmaring kunyhó 2. évad – szombatonként 10 órától a M2 Gyerekcsatorna műsorán! Kiemelt képünk: MTI/Máthé Zoltán