Gyújtogattak a tüntetők az MTVA székháza előtt

Gyújtogattak a tüntetők tegnap az MTVA épülete előtt. A demonstráció szervezője, Hadházy Ákos országgyűlési képviselő a színpadon azt mondta: blokádot hirdettek, ezért arra kérte a résztvevőket, hogy a beszédek elhangzása után teljesen vegyék körbe a területet, elzárva minden bejáratot. A tüntetők figyelmét arra is felhívta, hogy amíg nem mennek haza, addig zárva lesznek a bejáratok. Nem sokkal később azonban Hadházy Ákos már nem tudta kézben tartani az eseményeket, többen fáklyákat dobáltak az egyik bejárat elé, a tüzet a rendőrök oltották el – számolt be az M1 Híradó.

Elszenesedett fáklyák, megégett emblémák, összefirkált falak és ajtók. Ezt hagyták maguk után a tüntetők péntek este az MTVA székházánál. Gyújtogattak és lefestették az egyik bejáratot, de a macskaköveket is felszedték.

Még szombat reggel is látszódtak a károkozás nyomai az épület előtt: a megrongált csatornalogók és a felszedett járda darabjai. A tüntetésen az oktatás és a sajtó szabadságát követelve rendezték. Több tanár és diák is felszólalt. A színpadon megjelent Ferencváros baloldali polgármestere is. Baranyi Krisztina a brüsszeli szankciók mellett szólalt fel.

Kapcsolódó tartalom

A tüntetsét az oktatás és a sajtó szabadságát követelve rendezték. Több tanár és diák is felszólalt.

A színpadon megjelent Ferencváros baloldali polgármestere is. Baranyi Krisztina a brüsszeli szankciók mellett szólalt fel.

„Nem tudom mekkora szerepük van putyin hadseregének vereségében, de valamekkora biztosan. Tehát a szankciók működnek”

– mondta a színpadon.

Hadházy Ákos országgyűlési képviselő felhívására érkeztek a tüntetők. A politikus a színpadon állva hergelni kezdte a résztvevőket és azt mondta: eredetileg blokádot hirdettek, ezért arra kérte a résztvevőket, hogy a beszédek elhangzása után teljesen vegyék körbe a területet, elzárva az MTVA minden bejáratát.

Az alig néhány száz demonstráló el is kezdte körbevenni az épületet. Hangos skandálásba kezdtek. Fáklyákat gyújtottak és máglyát raktak a bejárat előtt. A tüzet a rendőrök hiába oltották el többször, újra meggyújtották.

Közben pedig nyomultak előre. Végül a rendőrök felsorakoztak a bejárathoz, amiért őket is támadni kezdték.

Az egyre agresszívebb tüntetőket Hadházy Ákos távolról figyelte. Nem ment közéjük, a rendőrsorfal mögül figyelt.

Hadházy Ákos amikor látta, hogy elszabadultak az indulatok, próbálta a tömeget nyugtatni és arra kérte őket, hogy menjenek haza.

De sikertelenül, sőt,

a politikus jó éjszakát kívánva távozott a helyszínről.

A tüntetők végül megunták, miután elfogytak a fáklyáik, ők is elkezdtek hazaindulni.

Array ( [replacement] =>