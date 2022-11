Gaudi-Nagy: Súlyosan törvénytelen ítéletet hozott 2006-ban a megtorlások idején Vasvári Csaba

Vasvári Csaba meg sem próbálta a rendőri intézkedések és a tömegoszlatás jogszerűségét megvizsgálni, „csont nélkül” elfogadta a rendőri jelentéseket, statáriális ítéletei a társadalomnak üzentek és megpróbálták a tiltakozástól elrettenteni az embereket – idézte fel Gaudi-Nagy Tamás az amerikai nagykövettel egyeztető bírák egyikével kapcsolatban, akiről egyébként is köztudott, hogy határozott baloldali álláspontot jelenít meg nyilatkozataiban.

Tudatos bírói tévedésnek tekinthető, súlyosan törvénytelen ítéletet hozott 2006-ban a megtorlások idején Vasvári Csaba, az Országos Bírói Tanács (OBT) szóvivője, s azt csak a semmisségi törvény alapján lehetett megsemmisíteni – mondta a Magyar Nemzetnek Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a múlt héten az amerikai nagykövettel egyeztető bírák egyikéről.

Az ügyvéd kijelentette: Vasvári „szervilis módon a rendőri vallomások abszurditásait fogadta el” annak idején, és az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetésre vonatkozó indítványozása ellenére két és fél év letöltendőt adott egy brutálisan bántalmazott egyetemistának, valamint két év tíz hónap börtönbüntetést a vele együtt elfogott fiatalembernek.

A szakmai követelmények teljesítését illetően a bíró messzemenően rosszul vizsgázott 2006 őszén, amit Dukán Dániel, az általa elítélt fiatalember ügyén keresztül tökéletesen be lehet mutatni – közölte Gaudi-Nagy, hozzáfűzve, akikre a rendőrök terhelő vallomást tettek, Vasváriék azokat egyfajta „vélelmezett bűnösséggel” közelítették meg. Dukánnak például azt rótták a terhére, hogy jobb kézzel füstbombával és üveggel dobált, holott a férfi balkezes. Azt is állították róla, hogy menekülés közben a parkoló autóknak ütközött, és onnan szerezte sérüléseit, noha az őt utolérő rendőrök gyűrték le és kínozták meg.

Vasvári az ügyvéd szerint meg sem próbálta a rendőri intézkedések és a tömegoszlatás jogszerűségét megvizsgálni, „csont nélkül” elfogadta a rendőri jelentéseket. Ráadásul a vádirat garázdasági minősítése helyett a fiatalok tettét súlyos dogmatikai tévedéssel csoportosan és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettében állapította meg. Ezek az ítéletek olyan statáriális jelentések voltak, amelyekkel a társadalomnak üzentek, és megpróbálták a tiltakozástól elrettenteni az embereket – szögezte le az ügyvéd a lapnak. Szerinte Vasváriék kriminalizálni próbálták azokat, akiknél felmerült, hogy az őszödi beszéd után Gyurcsány Ferenc távozását követelik.

Vasvári Csaba az egyik végrehajtója volt annak a folyamatnak, amelyben törvényellenes cselekedeteket bizonyíthatóan végre nem hajtó fiatalok tartóztattak le. Bocsánatkérés és fegyelmi következmények helyett azóta is a Gyurcsány-időszak politikai irányvonalával egybecsengő tevékenységet folytat bíróként és az OBT szóvivőjeként – mutatott rá Gaudi-Nagy Tamás.

Korábban a Magyar Nemzet felidézte Vasvári politikai szerepvállalását, hithű baloldaliként jellemezve a bírót, aki az elmúlt években többször is támadta hazánkat és a kormányt a külföldi sajtóban, a The Guardian című liberális brit lapnak például azt állította, a magyar kormány beavatkozik a bíróságok munkájába. Emlékeztettek arra is, hogy a 2006-os szerepvállalásról szóló szakasz egy időre eltűnt a Wikipédia Vasváriról szóló fejezetéből, és csak azután került vissza, hogy a lap megírta, tisztára akarják mosni a bírót.

Egyébként Vasvári Csaba volt az UD Zrt. ügy bírája is első fokon, a 2012. április 25-én kihirdetett ítéletében felmentette a személyes adattal visszaélés, illetve kényszerítés vádja alól Dávid Ibolya volt MDF-elnököt, Szilvásy Györgyöt, a Gyurcsány-kormány egykori titokminiszterét és két társukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság. Az ügyészség azzal vádolta Szilvásy Györgyöt, Tóth Károlyt, Dávid Ibolyát és Herényi Károlyt, hogy lehallgatott telefonbeszélgetéseket hoztak nyilvánosságra 2008 szeptemberében. A vád szerint Szilvásy György és Tóth Károly – aki akkoriban a parlament nemzetbiztonsági bizottságának szocialista alelnöke volt – a testület tagjainak kiosztotta Kövér László és Demeter Ervin akkori ellenzéki, fideszes országgyűlési képviselők, egykori titokminiszterek és az UD Zrt. egyik akkori vezetője, Horváth József közötti lehallgatott telefonbeszélgetés anyagát.

Vasvári Csaba indoklásában hangsúlyozta, hogy törvényesen, az alkotmány szellemében jártak el a vádlottak, ugyanakkor élesen bírálta az ügyészséget, hiányosnak, pontatlannak és egyoldalúnak minősítette a vádiratot.

Vasvári Csaba bíró 2012. április 25-én kihirdette az ítéletet az UD Zrt.-vel összefüggésben megvádolt politikusok büntetőperének ítélethirdetésén, a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalótermében (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az ügyészség megalapozatlanság miatt fellebbezett, a büntetőper másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódott, amely 2013 januárjában hatályon kívül helyezte a korábbi döntést, és új elsőfokú eljárást rendelt el három vádlott vonatkozásában, csupán Tóth Károlynál emelte jogerőre a felmentő rendelkezést. A megismételt eljárásban különválasztották Szilvásy György, illetve Dávid Ibolya és Herényi Károly ügyét, és a két MDF-es politikust már kényszerítéssel vádolták meg, végül 2016. március 18-án bűnösnek mondták ki társtettesként elkövetett kényszerítésben Dávid Ibolya és Herényi Károly volt MDF-es politikusokat.

