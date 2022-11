Az energiaválságban is hatékonyan védi a családokat a rezsicsökkentés

Nemcsak a magyar elemzők jelentős része méltatja a kormány rezsicsökkentő politikáját, de az Eurostat legfrissebb adatsora is azt mutatja, hogy 2021 első fél éve és 2022 első fél éve között az Európai Unióban egyedül Magyarországon nem emelkedtek a gázárak. Orbán Viktor miniszterelnök kijelentései értelmében a kormány kitart a rezsicsökkentés, valamint az árstopok és ársapkák rendszere mellett, mivel csak a rezsicsökkentés bevezetése havi 181 ezer forint támogatást jelent a magyar családoknak.

A rezsicsökkentés mellett az ársapkák és az árstoppok politikája is működik – idézte fel a Századvég elemzője, Palóc André nyilatkozatát az M1 Híradó. Az elemző azt mondta, hogy a kormány döntése értelmében minden magyar család havi 181 ezer forintot spórol. Ahogy arra a Híradóban emlékeztettek, tegnap a parlamentben is téma volt a kormány gazdaságpolitikája. Orbán Viktor miniszterelnök egy képviselői kérdésre adott válaszában azt mondta:

„szerintem az a politika, amit folytatunk – és úgy hívjuk, hogy rezsicsökkentés –, az egy jó politika. Ugyanis az azt jelenti, hogy a rezsicsökkentéssel meg tudjuk védeni a családokat”.

A miniszterelnök arra is emlékeztetett, hogy a mostani magas energiaárak mellett is az átlagos fogyasztásig minden magyar családot meg tudnak védeni. Arra is rámutatott, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhető havi 181 ezer forintos támogatás a családoknak azt is jelenti, hogy rezsicsökkentés nélkül „ma minden magyar család a hónap végén 181 ezer forinttal lenne szegényebb”.

Az Eurostat legfrissebb adatsora is a magyar kormány álláspontját támasztja alá. Ezek alapján 2021 első fél éve és 2022 első fél éve között a gázárak 24 uniós tagállamból 23-ban emelkedtek, az egyedüli kivételt Magyarország jelentette.

A Századvég vezető elemzője, Palóc André már a Kossuth Rádióban kiemelte, hogy az üzemanyagoknál már jó ideje van egy ársapka, illetve az alapvető élelmiszerek közül több termékre is árstopot vezetett be a kormány, de fontos kiemelni, hogy a magas inflációra adott magas kamatválaszok miatt a hitelmoratóriumot is továbbra is fenntartja a kabinet – mutatott rá. Az elemző arra is emlékeztetett, hogy a kormány a tervek szerint kiterjeszti ezeket az intézkedéseket.

A Híradó felidézte a miniszterelnök pénteki kijelentését, miszerint lesznek újabb termékek, amelyeknek az árát központilag akarja meghatározni a kabinet. Orbán Viktor kiemelte: a kormánynak mindent meg kell tennie, hogy fellépjen az inflációval és a szankciókkal szemben, majd hozzátette, hogy ennek az egyik eszköze a nemzeti konzultáció.

Európában elsőként a magyar emberek válaszolhatnak az Európai Unió szankciós politikáját érintő kérdésekre a nemzeti konzultáció keretében. A névre szóló borítékokat hetek óta viszik a postások a nyolcmillió címzetthez, a válaszokat december 9-ig ingyenesen lehet visszaküldeni, de az interneten is lehet majd válaszolni a kérdésekre.

A nemzeti konzultációban arról kérdezik az embereket, hogy egyetértenek-e az olajszankciókkal, a gázszállítások korlátozásával, illetve mit gondolnak a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankciókról.

De szerepel a kérdések között az unió szankciós politikájának célkeresztjében lévő paksi atomerőmű bővítése, a turizmust korlátozó szankciók, valamint az élelmiszerárak emelkedését okozó szankciók megítélése is.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Horváth Péter Gyula/hirado.hu)