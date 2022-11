AM: Az élelmezésbiztonság nem fenntartható az energiaárak csökkentése nélkül

A szankciós élelmiszerár-emelkedés megfékezése és az élelmezésbiztonság növelése érdekében is változtatni kell a Brüsszel által erőltetett szankciós politikán, rövid távon is csökkenteni kell az energiaárakat, és intézkedéseket kell hozni az agrárvállalkozások finanszírozására – mondta az Agrárminisztérium (AM) csütörtöki közleménye szerint a tárca nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az OECD Mezőgazdasági Bizottsága miniszteri ülésén.

Ökrös Oszkár a Fenntartható mezőgazdasági és élelmezési rendszerek kiépítése a változó környezetben: közös kihívások, átalakító megoldások címmel rendezett OECD ülésen hangsúlyozta, hogy komoly kihívást jelent a mezőgazdasági termelékenység növelése és a klímavédelmi intézkedések együttes végrehajtása, amely csak a termelés átalakításával és az éghajlati viszonyokhoz jobban alkalmazkodó fajták, technológiák megválasztásával oldható meg. Ehhez szoros társadalmi együttműködésre van szükség a gazdákkal és a fogyasztókkal is, hiszen a fogyasztási és termelési szokásokat kell megváltoztatni. Magyarország jövője és versenyképessége szempontjából meghatározó, hogy miként tud megélhetést és továbbtanulási lehetőséget biztosítani a vidéken élők számára – tette hozzá. A közlemény szerint szólt arról is, hogy Magyarország többek között magasabb előleget fizet az uniós közvetlen támogatásokra, rendkívül kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt tesz elérhetővé a mezőgazdasági vállalkozások számára, hitelmoratóriumot vezet be a mezőgazdasági vállalkozások forgóeszköz- és beruházási hiteleire a 2022 szeptemberétől 2023 decemberéig tartó időszakra, a feldolgozóipari vállalkozások pedig a 2022. október és december közötti időszakra energiaköltség-támogatásban részesülnek. A helyettes államtitkár úgy véli, hogy az agrárium sikerességének záloga a jól képzett munkaerő. Hangsúlyozta, hogy az ágazat rohamosan változik, egyre nagyobb teret hódítanak az újfajta tudást és látásmódot követelő technológiák, melyek teljesen átformálják az ágazatot. A jövő agrároktatásának egyik legfontosabb feladata ezeknek a képességeknek a sikeres átadásában rejlik. Nagy lehetőséget jelent valamennyi tagállam számára a nemzetközi kutatásokba történő bekapcsolódás, az elért tudományos eredmények szakpolitikákban való felhasználása – tette hozzá. A miniszteri ülés margóján Ökrös Oszkár kétoldalú egyeztetést folytatott Frédéric Lamberttel, a francia agrártárca EU Ügyekért és Nemzetközi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárával – közölte az AM.