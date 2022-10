Gulyás: Látványosan halad Tokaj-Hegyalja megújítása

Látványosan halad Tokaj-Hegyalja megújítása, történelmi rangjának és méltóságának visszaszerzése – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter Tokaj felújított városközpontjának átadásán vasárnap.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, egy kultúrtáj sokak szövetségével és közös munkájával válhat vendéglátó vidékké, ehhez egyszerre van szükség turistákat érdeklő és lenyűgöző látványosságokra, jó magyar konyhára, megbízható szálláshelyekre, jó közlekedésre, reklámra és színvonalas fesztiválokra.

Ezekben az adottságokban az elmúlt évek fejlődésének és beruházásainak köszönhetően nagyon sokat sikerült előrébb lépnie Tokajnak – értékelt a miniszter.

Összesen 14,3 milliárd forintot fordított a kormány, a következő hétéves ciklusban pedig „feltéve, ha Brüsszelben is úgy gondolják, hogy Magyarországot is megilleti, ami jog szerint megilleti” tizenkét pályázatot már most nyertessé nyilvánítottak.

Emellett van egy olyan térségi program, amelynek célja – folytatta Gulyás Gergely – , hogy

Sátoraljaújhelytől Tokajon át Szerencsig teljesen megújuljon a térség és az országban egyedülálló turistalátványosságok legyenek látogathatók.

Az a hárommilliárd forint, ami a tokaj-hegyaljai települések megújítására, ebben pedig egymilliárd forinttal magára a tokaji városközpont felújítására hasznosult, jó helyre került, hiszen ez a projekt „egyszerre visz bennünket a múltba és egyszerre mutatja meg a jövőt, amit a térség bejárhat” – fogalmazott a miniszter.

Tokaj felújított városközpontja az avatás napján, 2022. október 30-án. (Fotó: MTI/Vajda János)

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője az ünnepségen a hegyaljai településeket érintő beruházásokról szólva arról beszélt, nemsokára elkészül a 37-es főút négysávosítása Szerencsig, folyamatban van a főút felújítása Sátoraljaújhelyig, befejeződött a tokaji közúti híd felújítása és hamarosan kerékpárral is körül lehet majd tekerni a tokaji Kopasz-hegyet.

A beruházásról szólva Posta György, Tokaj független polgármestere elmondta,

a 3,4 milliárd forintos hazai és uniós forrásból megvalósuló projekt keretében a történelmi borvidék világörökségi területein, Sátoraljaújhelyen, Bodrogkeresztúron, Tolcsván, Tarcalon, Mádon, Tállyán és Tokajban hajtottak végre fejlesztéseket.

A Tokajt érintő egymilliárd forint értékű programrész során sétányt alakítottak ki a Bodrog partján és befejeződött a belváros rehabilitációja, amelynek során tizennyolc utcai homlokzat újult meg, illetve megvalósult a Kossuth tér és a Dózsa György út környékének rekonstrukciója – tette hozzá a városvezető.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond Tokaj felújított városközpontjának avatásán 2022. október 30-án. (Fotó: MTI/Vajda János)