Ellentmondásba keveredett Márki-Zay Péter a guruló dollárok ügyében

Ellentmondásba keveredett Márki-Zay Péter az amerikai kampánypénzek ügyében. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje a hét elején az ATV-ben beszélt arról, hogy a mozgalma által felajánlott egymillió forintos, tanároknak adott támogatásban van amerikai pénz. Néhány nappal később azonban már azt állította: a pedagógustüntetésen gyűjtötték össze a pénzt. Az amerikai dollármilliók ügyében pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt a rendőrség is nyomoz – hangzott el az M1 Híradójában.

Márki-Zay Péter az ATV keddi műsorában ismerte el, hogy az elbocsátott tanároknak fejenként felajánlott egymillió forintban is van külföldi pénz. Hiába erősítette meg a műsorban akkor többször is, a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje szombaton mégis mást állított.

Márki-Zay Péter a Hír TV-nek azt mondta, az egymilliós támogatásra a pénz a pedagógus-tüntetésen gyűlt össze.

Az amerikai dollármilliók körüli botrányt maga Márki-Zay Péter robbantotta ki,

amikor nyár végén elszólta magát arról, hogy mozgalma csaknem kétmilliárd forintot kapott az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől.

Később nem is titkolta, hogy a kampányukat jórészt külföldről finanszírozták.

Nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, ha Márki-Zay Péter mozgalmát külföldről finanszírozták a választási kampány idején, ezért ezzel az üggyel az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának is foglalkoznia kell – mondta az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának fideszes alelnöke a Kossuth Rádióban.

Halász János felidézte: a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje korábban úgy fogalmazott, hogy „gurultak hozzájuk a dollárok”.

„Magyarországon a törvények szigorúan tiltják, egyébként más országban is, hogy külföldről beavatkozzanak egy demokratikus választásba, például úgy, hogy pénzt adnak. Igen, olvastuk mi is, hogy Márki-Zay Péter nem hogy bevallotta, hanem inkább dicsekedett vele, hogy ők támogatást kaptak. Korábban is, 2019-ben is voltak titokzatos helyzetek, gyűltek ezek az információk, lehetett látni, hogy Márki-Zay már akkor is utalgatott arra, hogy a kampánya mögött esetleg amerikai források lehetnek” – részletezte.

A fideszes politikus leszögezte:

ha a pénzt a választási kampányra használták, akkor az törvénytelen.

Az amerikai dollármilliók ügyében pénzmosás és sikkasztás miatt a rendőrség is nyomoz.