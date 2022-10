Összeütközött három román rendszámú jármű az M5-ös autópályán, Lajosmizsénél a hajnali ködben. Egy kisteherautó Szeged felé haladt, amikor nagy sebességgel belecsapódott a mögötte érkező személygépkocsi, majd egy harmadik autó is beléjük rohant. A három járműben összesen heten utaztak, kisebb zúzódásokkal megúszták a balesetet. Az ütközéstől a kisteherautó rakományának egy része a sztrádára szóródott, ami két sávot is elfoglalt – számolt be az M1 Híradó.

Három autó ütközött össze