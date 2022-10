Jónak lenni jó – Már több mint 7,5 millió forint gyűlt össze

Egy nap alatt félmillió forinttal nőtt a felajánlások száma a közmédia Jónak lenni jó kampányában. Eddig már több mint 7 millió 600 ezer forint gyűlt össze az adományvonalon beérkezett hívásokbók és smsekből. A közmédia idén a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének gyűjt. Segíteni továbbra is a 13 600-as telefonszámon lehet, ahol a 96-os kódot kell beütni. Minden hívás ötszáz forint támogatást jelent. Emellett pedig tárgyi felajánlásokat is várnak a szervezők – számolt be az M1 Híradó.

