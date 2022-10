Hallgattak a guruló dollárokról és a DatAdat botrányról a DK kongresszusán

„Akárcsak a zempléni Szegiben, a magyar adóparadicsomként elhíresült Újlengyelben is feltűnt a Demokratikus Koalíció mellett a Bajnai Gordon-féle DatAdat és a Gyurcsányékhoz köthető Ezalényeg nevű álhírportál” – ezt írta mai cikkében a Magyar Nemzet. A lap szerint a baloldali hálózat újlengyeli kulcsfigurája vélhetően Bajnai egykori titkosszolgálati miniszterének, Ficsor Ádámnak az embere lehet. A DK szombati kongresszusának résztvevői sem a DatAdat-ügyről, sem pedig a guruló dollárok néven elhíresült baloldali kampányfinanszírozási botrányról nem akartak nyilatkozni – számol be róla az M1 Híradója.

Hallgattak a DK XII. kongresszusára érkező szimpatizánsok az úgynevezett guruló dollárokról, és a DatAdat botrányról. Miközben volt, aki azt állította, nem is hallott róluk, olyan is akadt, aki szerint a baloldalt körül lengő gyanús ügyek nem is léteznek, azok csak kitalációk.

„Ez egy koholt dolog. Semmi közük nincs azokhoz a vádakhoz, amit terjesztenek a médiában” – mondta Hegyesi Beáta a DK Dél-Magyarországi igazgatója.

Pedig Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelölt állítása szerint nemcsak jelentős külföldi pénzekből finanszírozták a baloldal áprilisi kampányát, hanem

azt a Bajnai Gordon volt miniszterelnök és Ficsor Ádám egykori titkosszolgálati miniszter által jegyzett cég, a DatAdat sms-ekkel és telefonhívásokkal is segítette.

Gyurcsány Ferenc pártjának éves tanácskozásán, a sajtó számára nyilvános részben, nem esett szó a nyomozás alatt lévő ügyekről. A DK árnyék-kancelláriaminisztere a hallgatóságnak arról beszélt, hogy szerintük a kormány elferdíti a valóságot a háborúról és a gender-propagandáról.

„Tudjuk, hogy hogy kell jobban kormányozni. Képesek is vagyunk jobban kormányozni” – jelentette ki Dobrev Klára. Kongresszusi felszólalásban Dobrev Klára sem beszélt a külföldi kampánypénzekről valamint a DK és a DatAdat kapcsolatáról. Akárcsak a kongresszusról távozó Gréczy Zsolt, a párt parlamenti képviselője.

A Magyar Nemzet közben arról írt: akárcsak Szegi községben, Újlengyelben is feltűnik a Demokratikus Koalíció mellett a Bajnai Gordon-féle DatAdat és a Gyurcsány Ferencékhez köthető Ezalényeg nevű álhírportál.

A lap szerint ugyanis a település adóparadicsomnak számított régebben, mert nem vetett ki iparűzési adót. Így fordulhatott elő, hogy több vállalkozás volt oda bejegyezve, mint ahány lakosa volt a községnek. Sőt akadt olyan telek is, amely mintegy ezer cég székhelyéül szolgált egyszerre.

Erre a településre volt bejelentve két olyan cég is, amelynek több tízmillió forintot fizetett ki a DK.

A lap azt követően kezdett kutakodni a baloldal kampánya körül felbukkanó vállalkozások után, hogy a költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy háromszáz lelket számláló borsodi településen, Szegiben találtak rá a DatAdat Professional Kft. könyvelésére.

Azóta kiderült az is, hogy nem csupán a DatAdat kötődik a településhez – a cég könyvelését végző Tóth Józsefné révén –, hanem itt működik az a társaság is, amely a DK európai parlamenti politikusainak a kifizetőhelye.

A NAV már két alkalommal tartott kutatást a DatAdat-ügyben, amit a tulajdonosok tagadni próbáltak. A gyanú szerint ugyanis a cég 2020-ban illegális módon csökkentette a fizetendő adóját, és valótlan tartalmú nyilatkozatot tett bevallásában, így a költségvetésnek vagyoni hátrányt okozhatott.