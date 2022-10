Rendőrautónak ütközött egy bevándorlókat szállító kisbusz Szombathelynél

„Tudjuk, hogy erősen védik, de akkor is megyünk” – óriási a nyomás a határon

Óriási a nyomás a déli határon. Ezerkétszáz migránssal szemben intézkedtek a magyar rendőrök csak az elmúlt 24 órában. Most is a szerb–magyar határnál fogták el a legtöbb bevándorlót. Szakértők szerint amíg nem születik meg az unió közös migrációs paktuma, addig nem várható javulás – számoltak be róla az M1 híradójában.

