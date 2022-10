„Tudjuk, hogy erősen védik, de akkor is megyünk”- óriási a nyomás a határon

Óriási a nyomás a déli határon. Ezerkétszáz migránssal szemben intézkedtek a magyar rendőrök csak az elmúlt 24 órában. Most is a szerb–magyar határnál fogták el a legtöbb bevándorlót. Szakértők szerint amíg nem születik meg az unió közös migrációs paktuma, addig nem várható javulás – számoltak be róla az M1 híradójában.

2014 óta már csaknem 30 000 illegális bevándorló vesztette életét Saját otthonukként használják már a migránsok ezeket az elhagyatott házakat a Vajdaságban. Királyhalomnál alig akad már olyan egykori mezőgazdasági birtok, amelyet ne vettek volna át az illegális bevándorlók. A környező erdőt és a tópartot is megszállták és hatalmas szemetet hagynak maguk után. Egyre többen jönnek. A déli határ szerb oldalán, a határkerítéstől alig száz méterre hétről hétre nagyobb a mozgás. Az illegális bevándorlók éjszakánként innen indulnak el, hogy megpróbáljanak átjutni Magyarországra. Tudják, hogy ez nem könnyű, de mégsem adják fel. „Illegálisan akarjuk átlépni a magyar határt. Tudjuk, hogy erősen védik, de akkor is megyünk” – mondta egy migráns a Híradónak. Szakértők évek óta arra figyelmeztetnek, hogy a tömeg szinte csak fiatal férfiakból áll, akik harci tapasztalattal is rendelkezhetnek. Az M1-nek most egy fiatal férfi bevallotta, hogy ő katonaként szolgált, mielőtt eljött Afganisztánból. „Katona voltam, Afganisztánban. De elmenekültem a tálibok elől. Azért vagyunk itt, hogy eljussunk Európába. Én Németországba tartok” – mondta ez a férfi, aki harci tapasztalata ellenére is menekültstátuszt akar kapni Nyugat-Európában. A helyiek félnek. Azt mondják, nem egy esetben okoztak már komoly károkat a migránsok a környéken. Folyamatos nyomás alatt van a déli határ – erről a Migrációkutató Intézet kutatója beszélt a Kossuth Rádióban. Tóth Klaudia szerint ahogy nő a nyomás, úgy emelkedik a halálesetek száma is. Tavaly óta 5600 migráns vesztette életét a szárazföldi vagy a tengeri útvonalon. 2014 óta pedig már csaknem harmincezer ember halt meg útközben. A szakértő szerint amíg nem születik meg az európai migrációs paktum, addig nem lesz változás a migrációs fronton. „Az Európai Unió nyilván még nem fogadta el a közös európai migrációs paktumot, és vélhetően eddig nem is lesz egyfajta stop sem a Közel-Kelet országaiból sem, az afrikai térségből és hát ugye az NGO-hajók azért töretlenül szállítják a máltai vagy az olasz, vagy a spanyol partokra az embereket, úgyhogy ez mind- mind összekapcsolódik azzal, hogy hány halálos áldozattal számolhatunk a jövőben is” – fogalmazott Tóth Klaudia. Csak idén már több, mint 220 ezer illegális migránst fogtak el a hatóságok Magyarországon és 1500 embercsempész ellen indult eljárás. Mostanra minden tizedik fogvatartott embercsempészés miatt ül a magyar börtönökben. Ellátásuk becslések szerint hárommilliárd forintba kerül évente a magyar államnak.