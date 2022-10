Müller Cecília: A háziorvosok minden eddiginél durvább influenzaszezonra számítanak

Az influenza elleni védőoltást folyamatosan szállítják ki a háziorvosokhoz, a jövő héttől már az ország egész területén az összes praxisban elérhető lesz – erről beszélt az országos tisztifőorvos az M1-en. Müller Cecília azt mondta: a tavalyihoz képest idén változott az influenza oltótörzs. Hozzátette: a pandémia idején bevált általános higiénés rendszabályok betartása továbbra is elvárt, ugyanis emiatt is és a megváltozott oltótörzs miatt is most egy sokkal durvább influenzaszezon várható idén – számolt be róla az M1 Híradó.

A háziorvosok minden eddiginél durvább influenzaszezonra számítanak „Itt van az ősz, egy köhögős, náthás időszak, és valóban, egy kicsit visszaszorította, nem is kicsit az influenza terjedését az elmúlt két évben ezeknek a rendszabályoknak a fegyelmezett betartása, és változott is a vírus, tehát meg tudom erősíteni azt, hogy nagy valószínűséggel egy erősebb, egy erőteljesebb influenzajárványnak nézhetünk elébe az idén” – fogalmazott Müller Cecília. Az influenza elleni védőoltásokat folyamatosan szállítják ki a praxisokba Jövő héttől már mindenhol elérhető lesz az oltás. Az országos tisztifőorvos hatvan év felett ajánlja a vakcina felvételét mindenkinek. Az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozók térítésmentesen vehetik fel az oltást. A koronavírus elleni injekciót pedig fel lehet venni az influenza elleni vakcinával egy időben. „Hazánkban csökkent a koronavírusos esetek száma, ami jó hír, mert Európában nő” – összegezte a körképet a tisztifőorvos. Hozzátette, hogy az új variáns sokkal fertőzőbb, de nem okoz súlyos tüneteket. Kapcsolódó tartalom Müller Cecília: Európában és Magyarországon is nő a fertőzöttek száma Sehol se csökkent a vírus örökítőanyagának a mennyisége a szennyvízben.