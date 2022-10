Nyugdíjasok Szociális Fóruma: Megtartotta a kormány az ígéretét, van nyugdíjprémium

Nyugdíj-kiegészítést és nyugdíjprémiumot is kapnak az idősek novemberben. A januári 5 százalékos emelés óta a kormány már másodszor fizet inflációs nyugdíj-kiegészítést, mintegy két és fél millió érintettnek. Ezúttal 4,5 százalékos visszamenőleges emelés lesz, amely a 13. havi juttatásra is érvényes. A magyar gazdaság a brüsszeli szankciók okozta válság ellenére is úgy teljesít, hogy a nyugdíjasoknak, illetve a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek a kormány idén is fizet prémiumot – számoltak be róla az M1 Ma reggel című műsorában.

Belföld