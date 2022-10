Június óta 4,7 millió fő felett a foglalkoztatottak száma

Kamatstop, gyármentő program, Széchenyi-hitelprogram – a munkanélküliség elkerülése az új gazdaságélénkítő program célja

Az új gazdaságélénkítő programnak az a célja, hogy a válság ellenére is elkerülhető legyen a munkanélküliség – erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a Kossuth rádióban. Gulyás Gergely azt mondta: a szankciók miatt sokkal drágábban tudnak csak gázhoz jutni a vállalkozások, ezért segíteni kell a kis-és középvállalkozásokat (KKV). A csomag részeként kamatstopot vezetnek be, meghosszabbítják a Széchenyi Kártya Programot és gyármentő program is indul – számolt be róla az M1 Híradója.

Belföld