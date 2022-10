Jó hír érkezett a napenergiát használók számára

Az október végéig igényt bejelentők még betáplálhatják a megtermelt napenergiát avillamosenergia-hálózatba, az azután igényt bejelentők saját használatra fordíthatják azt, amíg a hálózatfejlesztés tart. Jóval egyszerűbb lesz a lakossági napelemek beszerelésének engedélyeztetése, a családi kiserőmű kérelmek elbírálása 3 nap alatt megtörténhet - jelentette be Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár annak kapcsán, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a napelemek hálózatba történő betáplálását szabályozó kormányrendelet.

A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) szerda esti közleményében jelezték: a kormány a szankciós energiaválság miatt ugrásszerűen megnövekedett napenergia igények kiszolgálására elrendelte a villamosenergia-hálózat fejlesztését.

Mivel a fejlesztés megvalósításáig tehermentesíteni és stabilizálni kell a hálózatot, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a kormány ideiglenesen felfüggesztette a betáplálási lehetőséget az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszereknél, ezzel együtt egyszerűbbé teszi a napelemes rendszerek telepítését.

Az államtitkár a közlemény szerint emlékeztetett: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a szankciók okozta energiaválságban is biztosítsa a magyar lakosság és gazdaság biztonságos energiaellátását és fenntartsa az átlagfogyasztás mértékéig a rezsicsökkentést. A rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra is a magyarok a legvédettebbek az európai energiaár-emelkedéstől. Az áram ára az unióban a második legolcsóbb a magyar családoknak. Pozsonyban a dupláját; Párizsban és Madridban a háromszorosát; Londonban a négyszeresét; Prágában az ötszörösét; Rómában, Berlinben Brüsszelben a hatszorosát; Amszterdamban a hétszeresét fizetik az áramért a családok – ismertette a minisztérium.

A kormány az energia intenzív iparágakban működő hazai kis- és középvállalkozásokat is segíti a rezsicsökkentésben, a vállalkozásokat emellett államilag támogatott olcsó hitelekkel, kamatstoppal is védi. Emellett mind a lakosságot, mind a vállalkozásokat energiahatékonysági beruházásokra is ösztönzik, az állam pedig hálózatfejlesztést tervez a napenergia betáplálási igények ugrásszerű növekedése miatt – közölték.

A napenergia betáplálás ideiglenes felfüggesztése nem érinti azokat a háztartásokat, akik már most élnek a betáplálás lehetőségével és akik 2022. október 31-ig benyújtják a igényüket. Az ezt követően megtett igénybejelentések alapján telepített háztartási méretű kiserőművek a megtermelt energiát közvetlenül használhatják majd fel, anélkül, hogy a hálózatra betáplálnák a helyben fel nem használt villamosenergia felesleget. A megtermelt energia helyben történő hasznosítását többek között elektromos fűtés-hűtés, vízmelegítés vagy a napelemes rendszer mellé telepített akkumulátor használata biztosíthatja, így az akkor is rendelkezésre állhat, amikor az időjárás nem teszi lehetővé a napelemek működését.

Az akkumulátorok telepítését a kormány is ösztönözni fogja, amint az európai uniós források elérhetővé válnak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal pedig rendszeresen ellenőrzi hálózat állapotát és javaslatot tesz a betáplálás felfüggesztésének megszüntetésére – tette hozzá az államtitkár a közlemény szerint.

A betáplálás felfüggesztésével egyidejűleg egyszerűsödik a napelemek beszerelésének engedélyeztetése, gyorsabbá válik az igénybejelentés folyamata és csökken az ezzel járó adminisztráció is. A 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőművek esetén az erre kijelölt elektronikus felületen benyújtott kérelmek esetén már 3 munkanap alatt megtörténhet a műszaki terv elbírálása. Így a lakossági napelemek kapacitása tovább növekedhet, a hálózat az eddiginél lényegesen több zöld energiát tud befogadni, ami a jelenlegi energiaválság alatt és hosszútávon is a magyar háztartások energiával való biztonságos ellátását szolgálja – közölte a TIM.

