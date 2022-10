Innovatív megoldással szamóca termesztésére áll át a Veresi Paradicsom

Paradicsom helyett a kisebb energiaigényű szamóca termesztésére áll át a Veresi Paradicsom Kft., amely az első hazánkban, ahol szamócát üvegházi technológiával termesztenek télen. Az üzemben számos munkafolyamatot automatizáltak és digitalizáltak, ez már inkább high-tech vállalat, mint hagyományos értelemben vett agrárvállalkozás – írta Szentkirályi Alexandra.

A Veresi Paradicsom Kft.-nél tett látogatásáról számolt be közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Kiemelte: a cég a megnövekedett energiaárak hatására úgy döntött, hogy a paradicsom helyett a kisebb energiaigényű szamóca termesztésére áll át. A kialakult helyzetben, ahogy itt is látszik, több megoldási lehetőség van – a kormány is támogatja a magas energiaigényű vállalkozásokat a megnövekedett költségek finanszírozásában –, többek között olyan innovatív eljárások, mint amilyen Veresegyházon működik – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

A kormányszóvivő rámutatott: hazánkban ez az első olyan hely, ahol szamócát üvegházi technológiával termesztenek télen, ami európai szinten is ritkaságnak számít. Sőt, az üzemben számos munkafolyamatot automatizáltak és digitalizáltak. A Veresi Paradicsom jelenleg inkább egy high-tech vállalat, mint egy hagyományos értelemben vett agrárvállalkozás.

A cég költségeinek húsz százalékát az energia teszi ki, amelynek jelentős mértékű növekedése a teljes működési költségeket háromszorosára emelte. Az új technológiával nem csak az energiaköltségek csökkenthetők, de sokkal jobban kihasználhatók olyan helyi adottságok, mint a rendelkezésre álló termálvíz. A kialakított rendszer lehetővé teszi a teljesen tiszta, növényvédő szerektől mentes, magas beltartalmi értékű zöldségfajok termesztését is. A fejlesztés megvalósításához a kormány több mint 700 millió forint támogatással járult hozzá – fejtette ki Szentkirályi Alexandra.