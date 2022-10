48 perc – Európa nem a maga ura, de ha az lenne sem tudná, merre menjen

Európa önállósága és az amerikai befolyás is téma volt a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás című műsor első felében, melynek vendégéi ezúttal Vona Gábor, a Második Reformkor Alapítvány alapítója, a Jobbik egykori elnöke és Kovács István, a Megafon Központ vezetője voltak.

Lánczi Tamás azzal indította a beszélgetést, hogy Hans-Georg Maaßen nemrég hazánkban járt, aki korábban a német titkosszolgálat vezetője volt. Egy interjúban nem kevesebbet állít, mint hogy Európát nem az európaiak és Németországot nem a németek vezetik.

Vona Gábor, a Második Reformkor Alapítvány alapítója, a Jobbik egykori elnöke azt mondta, nem érte meglepetésként ez a nyilatkozat. A baj nem csupán az, hogy nem Európa vezeti Európát, hanem az, hogy egyébként Európa azt sem tudja ki vezeti, és merre kellene mennie. Az Egyesült Államok és Oroszország is fontos szerepet töltött be ebben a tekintetben és a most zajló orosz-ukrán háború lehet, hogy ennek a kérdésnek is pontot tesz a végére.

Kovács István, a Megafon Központ vezetője egyetértett abban, hogy Európát biztosan nem az európaiak vezetik. Németországban fejetlenség van és az Európai Unió egy olyan konstrukció, ami a németekre épül, így nem csoda, hogy ez a fejetlenség átragad az egész kontinensre. Az, hogy kik befolyásolják az unió vezetését, az nem titok: például a Nyílt Társadalom alapítvány listáján világosan látszik, hogy kik a baráti és fizetett politikusok, látszik azon, hogy milyen NGO-kkal dolgoznak együtt és látszik azon is, hogy Soros György és helytartói államfőkként járkálnak be az Európai Bizottsághoz.

Európa értékes, de nem globális szereplő

Lánczi Tamás azt vetette fel, hogy ez már régóta így megy, de eddig olyan optikája volt a dolognak, hogy az Egyesült Államok és Európa hagyják egymást élni. A háború kitörése óta azonban Európa egyre inkább beleáll a földbe, a kérdés, hogy, miért érdeke ez Amerikának.

Vona Gábor úgy vélte, hogy ugyan Amerika gyakorolja a legerősebb befolyást, hiszen nincs közös uniós érdek, hanem nemzetállami érdekek vannak, de jelen van az orosz és kínai befolyás is. Európa ahhoz túl értékes, hogy a többi nagyhatalom identitásválságban hagyja, így a globális szereplők játszóterévé válik, ahelyett, hogy az unió is globális szereplővé nőtt volna fel.

Kovács István arról beszélt, hogy az amerikai mélyállam, a deep state gyakorol döntő befolyást a mindenkori amerikai adminisztrációra. Ugyanakkor a mindenkori amerikai elnököknek határozott elképzelése volt Európa és Oroszország viszonyáról, illetve arról, miképpen viszonyul Kínához. Az USA nem tesz mást, mint az érdekeit érvényesíti, míg Európa erre nem képes.

Lánczi Tamás közbevetette Emmanuel Macron francia elnök azon nyilatkozatát, mely szerint az Egyesült Államok többszörös áron adja Európának a gázt a barátság jegyében. De volt olyan ötlet is, hogy Európa váljon le az amerikai hadseregről, legyen saját hadserege, tehát ötletek vannak, de az erő hiányzik.

Vona Gábor szerint Angela Merkel óta nincs olyan fajsúlyos európai politikus, aki a nyakába tudná venni az európai érdek hangoztatását. Emmanuel Macron ezzel próbálkozik, de nincs meg hozzá a gazdasági ereje és a Brexit tovább gyengítette az Európai Unió egészét.

Amerikai bankházak képviselői az európai vezetésben

Lánczi Tamás felidézte, hogy az új brit kormányfő a Goldman Sachs-nél dolgozott, Macron a Rotschild Bankháznál volt magas beosztásban, a német CDU vezetője, Friedrich Merz pedig a BlackRock vagyonkezelőnél volt pozícióban. Mindegyikük kötődik a legnagyobb amerikai bankházakhoz, de ez vajon véletlen? – kérdezte vendégeit.

Kovács István olasz példát is hozott, ahol a megbukott Mario Draghi, aki felajánlotta az új jobboldali kormánynak, hogy ottmarad tanácsadóként elsimítani a problémákat, ehhez pedig a külügy-, a hadügy- és a pénzügy területén kért szabad kezet, ahogy minden birodalom tenné. Az USA létrehozott egy olyan világrendet, amiben ezek a globális pénzintézetek akkora befolyást tudnak gyakorolni, mint egyes államok. A korábban említett BlackRock vagyona nagyobb, mint a német GDP, a Goldman Sachsnak pedig a 2008-as pénzügyi válságban volt szerepe. Egész egyszerűen ez a világelit, aki a pénzét politikai befolyássá konvertálja.

„Technokrácia”, avagy a techcégek befolyása

Lánczi Tamás arról kérdezte vendégeit, hogy ki irányít kit, az elit Amerikát, vagy Amerika az elitet.

Vona Gábor szerint az amerikai felosztás sem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik, hiszen a techcégek új szereplőként beléptek erre a piacra is. Európának volna lehetősége, hogy megtalálja Amerikában a számára hasznos partnereket, de nincs olyan európai szintű vezető, aki képes lenne erre.

Kovács István szerint is a pénzügyi cégekhez valóban hozzá kell tenni a techcégeket, mert ezeknek is jókora befolyásuk van. Egy anekdotát mesélt azzal kapcsolatban, hogy a Google alapítójának lenne elég pénze venni egy területet és országot alapítani, de ezt visszautasította, hiszen sokkal kényelmesebb, hogy őt megvédi az amerikai hadsereg. Rádadásul a befolyásuk már most jóval nagyobb az emberekre, mint bármelyik államnak.

Vona Gábor úgy véli, hogy ha már Európa nem képes magát irányítani, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy ki irányítson, az USA, Kína vagy Oroszország.