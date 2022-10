Letartóztatták a Hős utcai emberölés gyanúsítottját és élettársát

Letartóztatták a budapesti Hős utcai gyilkosság elkövetésével és az áldozat lakásának felgyújtásával gyanúsított két embert.

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság a letartóztatását annak a párnak, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy a férfi megölt a X. kerületi Hős utcában egy idős asszonyt, majd élettársával visszatért az áldozat lakásába és felgyújtotta – tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-t.

Közleményükben azt írták: a rendelkezésre álló adatok alapján a férfi október 19-én éjjel bement egy Hős utcai lakásba, ahol egy éles eszközzel megölte az ott lakó, leromlott egészségi állapotban lévő idős asszonyt és 400 ezer forintot elvitt a lakásból.

A férfi elmondta tettét az élettársának, átadta neki a készpénzt, majd együtt visszamentek az áldozat lakásába, hogy a bűncselekmény nyomait eltűntessék és további értékek után kutassanak. A nő talált is 60 ezer forintot, majd segített a férfinak abban, hogy a lakás több pontján tüzet gyújtson.

A férfit nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják, a nőt pedig emberöléssel kapcsolatos bűnpártolással és kifosztással. Az ügyészség indítványozta mindkét terhelt letartóztatását.

A férfinek nem volt bejelentve tényleges tartózkodási helye, és rendszeres, legális jövedelme sincs, alkalmi munkákból él. A nő nem tartózkodott a bejelentett lakóhelyén, tartózkodási helye nem volt ismert. Lakóhelyükön jogcím nélkül éltek, lakbért és rezsit sem fizettek.

Rendszeresen alkoholizáltak, a férfinél szerhasználat és pszichés betegség is valószínűsíthető – írták. A bíróság szerint feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a hatóságok elől megszöknének, illetve megpróbálnák befolyásolni az eljárást. Mindkét gyanúsított büntetett előéletű, ebből is következően a bűnismétlés veszélye is fennáll – közölték.

A gyanúsítottak letartóztatását elrendelő végzés nem végleges.

A kiemelt kép illusztráció.