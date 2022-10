Az év social media creatora díjjal ismerték el az Online Igazgatóság munkáját

A Sportmarketing Awards minden évben a magyar sport és sportmarketing legjobbjait ismeri el.

Az idei díjátadón összesen tíz kategóriában hirdettek győztest, az ország legnagyobb marketing értékkel bíró sportolóit, csapatait, szponzorokat és tartalomgyártókat díjazták. Ennek keretében az online igazgatóság sporthírekkel, sporteseményekkel foglalkozó oldalának TikTok-csatornáját az egyik legrangosabb elismerésben részesítették: a „Sport és a Z generáció – Az év social media creatora” kategóriában az m4sport.hu TikTok-csatornáját választották a legjobbnak 2022-ben. A díjjal a szervezők azt a fiatal (Z generációs) sportolót vagy márkát kívánják díjazni minden évben, aki példa értékűen használja social media felületeit, felismerve az abban rejlő lehetőségeket. Az adott platform keretein belül élő kapcsolatot tud teremteni és ápolni követőivel ezzel építve saját brandjét és tovább növelve elérését, ismertségét. Az idei jelöltek voltak: Rybanska Natasa, Trunk Tamás, Valter Attila, valamint az M4 Sport Online Tiktok-csatornája.

Az m4sport.hu Tiktok oldala magyar sport márkák közül szinte egyedülállóan tudta megvalósítani itthon, ami külföldön nagy trend: személyiséget adott márkának és megőrizve az anonimitást elkötelezett tábort épített ki – áll a díj győztesének méltatásában. Lánczi Tamás, az Online Igazgatósóság vezetője a díjazást értékelve elmondta:„Két évvel ezelőtt amikor arra vállalkoztunk, hogy megszervezzük az Online Igazgatóság munkáját egyértelmű alapokat fektettünk le. A célunk az volt, hogy a közmédia tartalmait elérhetővé és vonzóvá tegyük az újabb generációk számára is. Az m4sport.hu Tiktok-oldala kreatív és egyedi videós tartalmaival tökéletesen illeszkedik a legelőremutatóbb közösségi média platform aktuális trendjeihez, és szólítja meg a főként fiatalokból álló célközönséget. A posztok bő egy év alatt több mint 40 ezer követőt, 1.5 millió like-ot és több tízmillió megtekintést hoztak, a kiugró számok és magas minőségű munka pedig nem is maradt észrevétlenül. A vállalt feladatunk az, hogy a közmédia a 21. század online versenyében is állja a sarat és értéket teremtsen. Ezt a munkát csak most kezdtük. Folytatjuk.”

A díjat az MTVA Online Igazgatósága részéről Tokics Máté szerkesztő kollégánk vette át, aki állandó tartalomgyártója, szerkesztője a felületnek.