Új szórakozóhely nyílik Budapesten

A Matild Café & Cabaret színpadán október végétől újjáéled a revü fantasztikus, csillogó világa. Heti három este – csütörtök, péntek és szombat éjszaka – újra felelevenedik a huszadik század eleji pesti vigalmi élet: magyar és nemzetközi előadóművészeket felvonultató élő koncertekkel, sosem látott éjszakai show-műsorokkal és háromfogásos vacsorával készülnek.

„Már a palota felújításakor és a névválasztáskor is tudtuk, hogy Budapest legcsillogóbb, ugyanakkor legelegánsabb éjszakai előadásait fogjuk itt bemutatni” – mesél a koncepcióról Selim Ölmez, a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel igazgatója.

A Matild Café & Cabaret egy elegáns és hagyományos szecessziós kávéház, amely nappal olívazöldben és aranyban tündököl, de amikor leszáll az éj, olyan hellyé változik, ahol a falak közé beköltözik az elbűvölő és pezsgő éjszakai élet.

A palota tulajdonosai a hely szellemisége miatt szerették volna, ha éjszakára átalakul ez a több, mint egy évszázados kávéház, hiszen amikor Belvárosi Kávéházként, majd később Lidó Kaszinóként működött, hasonló műsorokat kínáltak a közönségnek. Amikor a felújítás kezdetét vette és megtalálták a középen elhelyezkedő hidraulikus színpadot, nem volt kérdés, hogy renoválják azt és folytatják a hagyományt. Esténként a színpad kiemelkedik, hogy a táncosok és zenészek elvarázsolhassák a közönséget. Amikor a súlyos bársonyfüggönyök lehullnak, a hangulat titokzatossá, sejtelmessé, diszkrétté, sőt kissé provokatívvá válik. A világítást is kezdettől fogva ennek a hatásnak a fokozására tervezték, így a falak közé visszaköltözhet a csillogás, az érzékiség, a könnyedség és a felszabadult szórakozás. Egy teljesen más atmoszférájú helyszín kel életre.

A Matild Café & Cabaret október végétől minden csütörtök, péntek és szombat éjszaka írja újra a történelmet. Radics Gigi, Gájer Bálint, No Romance, Latte Maffiato, Group’n’Swing csak néhány azok közük a fellépők közül, akik a zenés vacsoraestek házigazdái lesznek. Az éjszakákra elbűvölő revü-táncosok és éjszakai show-műsorok teszik fel a koronát. A kapuk este 8-kor nyílnak majd varázslatos akrobata-show keretei között, mely után egy 3 fogásos exkluzív vacsora kerül felszolgálásra. A fogások között élő koncertek és csillogó revü-előadások váltják majd egymást. Az est gasztronómiai kínálatát Wolfgang Puck amerikai-osztrák sztárszakács helyi csapata készíti a Matild Palota megszokott minőségében. Aki pedig folytatni szeretné az estét a show után is, azt kivételes koktélok és a város legszebb panorámája várja a Palota tetején a The Duchessben, a titkos rooftop bárban.

„Az volt a cél, hogy elhozzuk Budapestre a kulináris mennyország és a földi örömök tökéletes összeolvadását. A Matild Palotában mi a legjobbnál nem adjuk soha alább. Ezek lesznek Budapest legcsillogóbb, ugyanakkor legelegánsabb éjszakai előadásai. A hely újból Budapest előkelő, kifinomult és pezsgő szórakoztató központjává alakul” – ígéri Selim Ölmez, a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel igazgatója.