Elkezdődött a csaknem egymilliárd forintos óvodafejlesztés Eleken

Elkezdődött az óvodafejlesztés Eleken, amelyre a Békés megyei településen 912 millió forintot fordítanak - tájékoztatta Szelezsán György (független) polgármester az MTI-t.

Elmondta, a 4500 lelkes város történelmének legnagyobb fejlesztése kezdődött el. Eredetileg az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) 550 millió forintot nyertek el a célra, ám a költségek ugrásszerű növekedése miatt többlettámogatásra volt szükség.

Mintegy 130 millió forintot hazai forrásból teremtettek elő, a többit uniós többlettámogatásként kapták meg.

A jelenleg három telephelyen működő óvodából kettőt újítanak fel komplex módon, energetikailag is, és összesen 150 hely jön létre. Az összegből parkolókat is alakítanak ki, és a pedagógusi munkához eszközöket, játékokat is beszereznek – jegyezte meg a polgármester.

A kivitelezést a gyulai Futizo Kft. végzi, a munkálatok befejezésére egy év áll rendelkezésre; de jövő ősszel már szeretnék a felújított épületekben indítani a tanévet – mondta Szelezsán György.

A Békés Megyei Önkormányzat azt közölte, hogy Békés megyében TOP forrásból, 10,5 milliárd forint értékben 94 bölcsőde- és óvodafejlesztés valósult vagy valósul meg.

A címlapfotó illusztráció.