Díjazzák az egészség- és környezettudatos vállalatokat

Az egészségtudatos, emberközpontú és környezettudatos szemléletet megvalósító vállalkozások meghosszabbított határidővel, november 3-ig pályázhatnak az idén alapított, az Év Egészségtudatos Vállalata 2022 és az Év Környezettudatos Vállalata 2022 díjakra. A díjak megalapításának célja a modern vállalkozói szemlélet elismerése, bemutatása, valamint azoknak a jó gyakorlatok a népszerűsítése, amelyek hozzájárulnak a munkavállalók egészségének megőrzéséhez. A díjjal az alapítók azt is hangsúlyozni szeretnék, hogy az egészségtudatos munkahelyi környezet, a rugalmas munkaszervezés és a környezettudatos működés sokszor a legapróbb gyakorlati lépésekkel is megvalósítható. A tapasztalatok és az ismeretek átadása ugyanakkor kulcsfontosságú a személetformáláshoz.

Egyre több vállalkozás fordít kiemelt figyelmet a munkavállalók egészségére és a környezettudatos működésre. Az emberközpontú, fenttartható vállalati kultúra hazai terjedését jól jelzi, hogy a vállalatok részéről óriási az érdeklődés az Év Egészségtudatos Vállalata 2022 és az Év Környezettudatos Vállalata 2022 díjak iránt. A korábbi várakozásokat messze felülmúló érdeklődésre tekintettel – az eredeti határidőt meghosszabbítva – november 3-ig nyújthatják be pályázatukat az érintett piaci szereplők.

„Az Év Egészségtudatos Vállalata és az Év Környezettudatos Vállalata díjakat idén alapítottuk azzal a céllal, hogy kiemeljük azokat a vállalkozásokat, amelyek prioritásként tekintenek a munkavállalók egészségének megőrzésére és a környezet védelmére, valamint a fenntartható működésre. A jó gyakorlatok bemutatásával az emberközpontú, környezettudatos vállalati kultúra kialakítására szeretnénk ösztönözni a vállalkozásokat. Ez az új munkáltatói szemléletmód ráadásul a legtöbbször már az apróbb, ám a munkavállalóknak annál fontosabb gyakorlati lépésekkel is megvalósítható, például a rugalmasabb munkaszervezéssel, vagy a kényelmes, egészséges munkakörnyezet kialakításával. Ez a szemléletváltás a vállalkozásoknak is érdekük, mivel viszonylag kis ráfordítással, növelhetik a munkavállalók elégedettségét és a lojalitásukat. Az egészséges környezet kialakításával, vagy a munka és a magánélet összehangolását elősegítő rugalmassággal bizonyítottan hatékonyabban végzik el a feladataikat és kevésbé lesznek kitéve a stressz, vagy a kiégés komoly egészségügyi következményeinek.” – fogalmazott Dr. Barta Anita, a díjakat alapító Ételallergiás és Ételintoleranciás Gyermekekért és Családokért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Az eddig beérkezett pályázatok alapján a tapasztalatok azt mutatják, hogy a környezettudatos szemléletmód már jóval szélesebb körben vált a vállalati kultúra részévé, mint az egészségtudatos működés. Kedvező, hogy nemcsak a nagyvállalatok, de a kisebb vállalkozások részéről is hatalmas az érdeklődés. Dr. Barta Anita ezzel kapcsolatban kiemelte: bízik abban, hogy a november 3-i határidő közeledtével az egészségtudatosan működő cégek és a középvállalkozások is nagyobb számban nyújtanak be pályázatot.

A példamutató vállalkozások elismerése mellett rendkívül fontos, hogy bemutassuk és népszerűsítsük azokat a gyakorlati intézkedéseket, amelyekkel az adott munkahely egészségesebbé, működése fentarthatóbbá vált. Hiszem, hogy a sokszor kis dolgokban megmutatkozó jó gyakorlatokat a legtöbb vállalkozás átvenné. Jelenleg sajnos keveset lehet hallani ezekről a jó példákról, miközben az ismeretek hiánya hátráltatja a vállalkozói szemléletváltást. „Hiszem, hogy az Év Egészségtudatos Vállalata és Év Környezettudatos Vállalata díjakkal kitüntetett vállalkozások aktív szerepvállalásukkal, mentorálásukkal, példamutató gyakorlataik bemutatásával egyre több hazai cég dönt úgy, hogy élhetőbb, egészséges munkahelyi környezetet és a munkavállalók igényeire szabott munkarendet alakít ki, áttérve a fenntartható, a külső környezet egészségére, védelmére is összpontosító működésre” – emelte ki Dr. Barta Anita.

Az Év Egészségtudatos Vállalata 2022 és Év Környezettudatos Vállalata 2022 díjakra rövid, mindössze néhány oldalas pályázatot várnak a szervezők. Az ingyenes jelentkezés hatérideje 2022. november 3-a.