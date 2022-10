„Nincs olyan európai ország, amelyik ne érezné a saját bőrén a szankciók hatását”

Tízezrek tüntettek a drasztikusan emelkedő energiárak miatt Németország nagyvárosaiban szombaton. A demonstrálók több támogatást és szolidaritást követeltek a kormánytól az alacsonyabb jövedelműek számára. A szervezők becslése szerint mintegy huszonnégyezren vonultak utcára Berlinben, Düsseldorfban, Hannoverben, Stuttgartban, Drezdában és Frankfurtban. De nemcsak Németországban, hanem több más európai országban is demonstrációkat tartottak az elszabadult energiaárak és az egyre nehezebb megélhetés miatt – számolt be az aktuális eseményekről az M1 Híradója.

Miközben hétről hétre tízezrek vonulnak az utcákra Európában a magas energiaárak miatt, az Európai Bizottság többek között a gázhiányra és a magas árakra tekintettel egy 15 százalékos önkéntes fogyasztáscsökkenést irányzott elő. Bár Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke terve ambciózus, annak működőképessége kérdéses. A Magyar Nemzet által szemlézett V4NA elemzés szerint ugyanis több tagországban, így például Spanyolországban, Szlovákiában vagy Írországban nem hogy nem csökkent, hanem kismértékben még nőtt is a gázfogyasztás.

„Európában és Magyarországon is szankciós infláció van. Szankciós felárat kell fizetni az energiáért, ami megjelenik a szállítási költségekben és az élelmiszerárakban is”

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette, hogy mindez a brüsszeli szankciók következménye.

Az M1 műsorában pedig már Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszélt arról, hogy a szankciós politika miatt szálltak el az energiaárak. „Egyszerűen a szankcióknak olyan hatása volt az energiaárakra, olyan módon lökte az egekbe az energiaárakat, hogy azt most nincs olyan európai ország, amelyik ne érezné a saját bőrén.”

Kiemelte azonban, hogy a kormány a háború kitörése óta azon dolgozik, hogy a lakosság minél kevesebbet érezzen a szankciók hatásaiból. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentés egész Európában egyedülálló módon védi a magyarokat.

„…Magyarországon egész Európában egyedülálló módon tudjuk az embereket védeni a rezsicsökkentéssel az átlagfogyasztásig. Ez nagyjából a fogyasztók háromnegyedét érinti”

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, és hozzátette, hogy a szankciós infláció hatásainak tompítása érdekében a kormány számos egyéb döntést is hozott a magyar emberek támogatására, mint az élelmiszerárstop, a benzinárstop, a kamatstop. A családok támogatása mellett pedig szintén fontos, hogy a vállalkozásokat is segítse a kormány. Ahogy arra a kormányszóvivő is emlékeztetett, a hétvégén három új vállalkozássegítő intézkedést is bejelentett a kormány.