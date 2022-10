A Soros-birodalomhoz kapcsolja múltja a Brüsszelből hazánkat támadó baloldali ügyvéd fiát

Ezer szállal kötődik a Soros-birodalomhoz a baloldali előválasztásoknál bábáskodó, korábban az MSZP-Párbeszéd színeiben képviselői székért induló ügyvéd, Magyar György fia. Magyar Gábor az egyike azon brüsszeli bürokratáknak, akik a hazánk ellen irányuló úgynevezett jogállamisági jelentések mögött állnak, valamint részt vett a Nyílt Társadalom Alapítványok által támogatott egyik képzésen, illetve jogi szakértője volt egy Soros-pénzből is gazdálkodó londoni intézménynek.

Baloldali aktivistaként, a Soros-hálózathoz köthető szereplőként került 2017-ben az Európai Bizottsághoz Magyar Gábor, aki közreműködött a hazánkat elítélő jogállamisági jelentések elkészítésében is – olvasható az Origó cikkében.

A Soros-birodalomhoz kapcsolja múltja Magyar Gábort, aki évek óta Magyarország ellen dolgozik az Európai Bizottságban.

A hazánkat elítélő úgynevezett jogállamisági jelentések elkészítésében közreműködő brüsszeli bürokrata a baloldali politikus-ügyvéd, Magyar György fia.

Magyar Gábor 1995-ben elvégezte a Soros György által támogatott New School for Social Research „Demokrácia és sokszínűség” programját New Yorkban. Jó néhány évvel később, egy 2011-es életrajza szerint, a londoni székhelyű Fair Trials International jogi szakértői tanácsadó testületének tagja volt. A New School for Social Research és a Fair Trials International megtalálható Soros György szervezete, az Open Society Foundations fizetési listáján.

A Magyar György és Társai nevű családi ügyvédi irodában Magyar Gábor 2009 és 2017 között praktizált. Apa és fia az ügyvédi tevékenység mellett a politikában is szerepet vállal, csupán formailag tér el egymástól kettejük közéleti pályája.

Magyar György nyíltan politizál, hiszen elnökségi tagja a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomnak, és a 2021-es baloldali előválasztás lebonyolításában részt vevő Civil Választási Bizottság elnöke volt.

Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke (k) ismerteti a főpolgármester-jelölti előválasztás eredményét a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VDSZ) budapesti székházában 2019. június 26-án. Mellette a győztes Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje (j) és a harmadik helyen végzett Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum jelöltje (b). (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Sőt már 2018-ban az MSZP–Párbeszéd siófoki országgyűlési képviselő-jelöltjeként indult a választásokon. Magyar Gábor viszont nem ennyire közvetlen módon, de legalább olyan lelkesen – balliberális aktivistaként – az Európai Bizottságnál dolgozik 2017 óta, rendre Magyarország érdekeivel szemben.

Emlékezetes, hogy

tavaly májusban őt nevezték ki a Magyarországról készülő jogállamisági jelentés előkészítő delegációja kapcsolattartójának. Magyar Gábor állította össze például azoknak a magyarországi civil szervezeteknek a listáját, amelyekkel a bizottság konzultált a hazai jogállamiság helyzetét firtató dokumentum elkészültekor.

Végül ismét elítélő jelentés született Magyarország ellen, ami hemzsegett a légből kapott információktól és hazugságoktól.

Kiemelt kép: Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)