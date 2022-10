A pedagógustüntetésen az oktatás helyzetére hívták fel a figyelmet

Tegnap délután pedagógustüntetés is volt a fővárosban. A demonstrálók a Kálvin térről indultak és átvonultak a Műegyetemhez. A tüntetés szervezésében az ADOM Diákmozgalom és az Egységes Diákfront is részt vett, de felszólalt például a Magyar Anyák képviselője is.

Pedagógustüntetés Budapesten: Az oktatás helyzetre hívták fel a figyelmet A szervezők azt közölték, hogy az oktatás kritikus helyzetére akarják felhívni a figyelmet, ezért egy ötpontos követeléslistát tettek közzé. Ezek a következők: Megoldást a tanárhiányra, használható tananyagot, élhetőbb körülményeket az iskolákba, vissza a sztrájkjogot, valamint figyelmet az oktatásra. „Minden, amit egy szóval gyermekközpontúságnak nevezünk, most a központosított hatalom áldozatává vált. Ezért a tanári fizetések jövőbeli rendezése nulladik lépésként, csak az előfeltétele lehet az oktatási rendszerünk teljes átalakításának” – mondta László Györgyi, a Magyar Anyák képviselője. Nagy Erzsébet, a PDSZ képviselője ismertette a diákok összefogásával létrejött Egységes Diákfront követeléseit: megoldást a tanárhiányra, használhatóbb tananyagot, élhetőbb iskolai körülményeket, a sztrájkjogot visszaadását, figyelmet az oktatásra. Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke felszólalásában az oktatás alapvető átalakítását, a pedagógushiány megszüntetését, a közoktatás modernizálását, a pedagógusok munkaterheinek csökkentését, a nemzeti alaptanterv átdolgozását, valamint a diákok óraszámának csökkentésének szükségességét hangsúlyozta. Kapcsolódó tartalom Szolidaritási tüntetést tartottak a tanárokért Budapesten Szolidaritási tüntetést tartottak a tanárokért az Adom Diákmozgalom és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) közös szervezésében vasárnap, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján Budapesten. Elemzők szerint a baloldal megpróbál a pedagógusok mögé bújni A Műegyetemnél felállított színpadra elsőként Karácsony Gergely főpolgármester lépett, ő köszöntötte a tüntetőket. Beszédét az első sorból nézte az ellenzék bukott miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter.