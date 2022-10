Karácsony Gergely is beszédet tartott a pedagógustüntetésen

Tart a pedagógustüntetés a fővárosban. A demonstrálók a Kálvin térről indultak és átvonultak a Műegyetemhez. Önök most az élő képet látják. A tüntetést az ADOM Diákmozgalom szervezte, de felszólalt például a Magyar Anyák képviselője is. A szervezők szerint az oktatás kritikus helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet, ezért egy ötpontos követeléslistát is közzétettek: megoldást követelnek például a tanárhiányra, az iskolákban használható tananyagot és élhetőbb körülményeket szeretnének. A tüntetésen színpadra lépett a főpolgármester is. Karácsony Gergely azt mondta: büszke a feleségére, aki tanítóként a „Föld legszebb hivatását űzi” – tudhattuk meg az M1 Híradójából.

Pedagógustüntetés Budapesten: Az oktatás helyzetére hívták fel a figyelmet