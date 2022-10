A baloldali pártok politikusai is megjelentek a pedagógustüntetésen

Pedagógustüntetést tartottak vasárnap a fővárosban. A demonstrálók a Kálvin térről indultak és átvonultak a Műegyetemhez. A tüntetést az ADOM Diákmozgalom szervezte, de felszólalt például a Magyar Anyák képviselője is. A szervezők azt közölték, hogy az oktatás kritikus helyzetére akarják felhívni a figyelmet, ezért egy ötpontos követeléslistát is közzétettek: megoldást követelnek például a tanárhiányra, használható tananyagot és élhetőbb körülményeket követelnek az iskolákban. A tömegben több ellenzéki politikus is feltűnt – számoltak be róla az M1 Híradójában.

A baloldali pártok politikusai is megjelentek a civil tüntetésen A Soros Györgyhöz köthető Amnesty International aktivistái mögött sorakoztak fel az emberek délután a Kálvin téren. A sárga mellényes fiatalok hangosbemondóval irányították a tömeget. Az ő vezényletükre indultak el a meghirdetett útvonalon: a Szabadság hídon át a budai alsórakpartra. Amikor az aktivisták azt kérték, akkor a demonstrálók csökkentették a tempót. A tömeg eleje kevesebb mint fél óra alatt érkezett a Műegyetemnél felállított színpadhoz. A tüntetőket akkor már ott várta a főpolgámermester, aki elsőként lépett színpadra. „Én most csak azért vagyok itt a színpadon, hogy átadjam ezt a színpadot másoknak, akik itt és most sokkal fontosabbak” – fogalmazott a Karácsony Gergely. Karácsony Gergely azzal kezdte: ő tulajdonképpen csak azért jött, hogy átadja a szót másoknak. De később hozzátette azt is: fontos kiállni a pedagógusok mellett. „Nem vagyok hajlandó elviselni, hogy az a sok tízezer kiváló ember, aki a gyerekeinket tanítaná, nem teheti ezt szabadon” – tette hozzá a főpolgármester. Karácsony Gergely beszédét az első sorból nézte a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter. De szinte a teljes ellenzék felvonult: köztük volt az MSZP különítménye is, akik Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre vezetésével vonultak. Az MSZP társelnöke közösségi oldalán élőben közvetítette az eseményeket. A DK-s Varju László is bejelentkezett, de az online videóban csak beköszönt a tömegnek! A tüntetésen ott volt Hadházy Ákos, a momentumos Fekete-Győr András és a párbeszédes Jámbor András is. Ahogy korábban ígérte, megjelent Dobrev Klára is. Gyurcsány Ferenc felesége a többi baloldali politikussal együtt arra szólította fel az embereket, hogy menjenek utcára október 23-án. A demonstrációt az oktatás helyzetének javítása érdekében szervezték, többek között magasabb pedagógusbéreket követelve. De ahogy egy hete, úgy most is lehetett látni több trágár feliratú táblát a tömegben. A baloldal a nemzeti ünnepen tüntet ahelyett, hogy méltó módon emlékezne – erről az M1 vezető szerkesztője beszélt. Császár Attila szerint a Gyurcsány Ferenc vezette ellenzéket csak a hatalom érdekli. „Ők október 23-át kihasználják és saját politikai céljaik elérések érdekében és nem ünnepelnek. Gondoljunk csak a mai napra, hogy Dobrev Klára utcára hívja az embereket. Utcára magyar ezzel a felszólítással, de emögött nem egyfajta pozitív üzenet van, hogy emberek gyertek ünnepeljük meg október 23-át 66 évvel a történtek után, hanem önös politikai céljaik érdekében megpróbál zavart kelteni, kihasználja a pedagógustüntetést” – fogalmazott Császár Attila. Gyurcsánynétól Fekete-Győrig: baloldali politikusparadé a tüntetésen – erről ír az Origo. A portál úgy fogalmaz: Gyurcsányék Brüsszelben azért küzdenek, hogy a tanárok ne kapjanak fizetésemelést, itt utcára hívják az embereket. Elemzők szerint a baloldal megpróbál a pedagógusok mögé bújni. „Az ellenzéki pártokon érezhető egy frusztráció, ami elsősorban a választási eredménynek köszönhető. Az elmúlt hónapokban úgy tűnik, hogy nem tudtak úrrá lenni azon a káoszon, ami kialakult a balliberális oldalon, és minden alkalmat kihasználnak” – erről pedig Már Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója beszélt. Az elemző szerint Gyurcsány Ferenc azután hívta utcára az embereket, hogy 16 éve éppen az ő irányítása alatt támadt brutális rendőrroham a békés tömegre.