Gulyás Gergely: A kormány kiterjeszti a kamatstopot a kis és közepes vállalkozásokra is!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szombaton 11:30-tól sajtótájékoztatót tart.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A kormány szerdai ülésén európai uniós helyzetelemzést tartott és gazdasági ügyekkel foglalkozott.

Európában és Magyarországon szankciós infláció van, szankciós felárat kell fizetnünk az energiáért és ez súlyosan befolyásolja negatív irányban a családok helyzetét. A kormány fenntartja az árstopok politikáját a továbbiakban is.

A kormányülésen arról is döntés született, hogy a kamatstopot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók Országos Szövetségének kérésére kiterjesztik a kis- és középvállakozásokra, meghosszabbítják a Széchenyi Kártya hitelporgramját és gyármentő programot is hirdetnek.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy a kamatstop és a Széchenyi Kártyaprogram a hitelpiac támogatása miatt nagyon fontos. A szankciós infláció ellen küzdünk, de eközben el kell kerülnünk a recessziót is.

A kamatstop a változó kamatozású hitelekre vonatkozóan június 28-i szinten rögzíti a kamatot, ami 7,77 százalék volt a bankközi kamatláb. Ma ez 16,69 százalékot jelent, ezt mérséklik vissza a június végi szintre.

November 15-től vezetik be a kamatstopot,

de akik átárazódtak, visszakerülnek a referenciaidőpontra. Előreláthatólag jövő év június 1-ig lesz érvényben, csakúgy, mint a lakosság esetében.

A kis és közepes vállalkozások esetén a hitelek körülbelül 60 százaléka támogatott hitelt jelent, azaz növekedési hitelprogram vagy a Széchenyi Kártyaprogram részei. Ugyanakkor 40-45 százalékot érint a változó kamatozású hitel, ami körülbelül 60 ezer kkv-t érint. A részletszabályok hamarosan megjelennek a Magyar Közlönyben. A forgóeszköz- és beruházási hitelekre is vonatkoznia kell az intézkedésnek.

A gazdaságfejlesztési miniszter kiemelte, hogy a Széchenyi Kártya meghosszabbítása nagyon sikeres program, továbbra is megmarad. Jövő év első felében is folytatódik, január 1-től az új kamat 5 százalék, addig 3,5, ami nagyon alacsonynak számít.

A termékkört áramvonalasították, tartalmaz egy beruházási, forgóeszköz, turizmus, agrár és mikrohitelkártyát. A kamattámogatást a kormány ki fogja fizetni, az 5 százalékos kamat január 1 után garantált.

A bankadó gazdaságösztönzési eszközként való használatán is dolgoznak, azaz, aki hitelez, az kevesebb bankadót fizet, akit pedig nem, az többet fizet

– ismertette Nagy Márton.

Az uniós csúcstalálkozó eredményes volt

Gulyás Gergely az uniós csúcs eredményeit is kommentálta. A csúcsot megelőzően, amikor a bizottság javaslatait megismerték, fennállt az a veszély, hogy Magyarország gázellátását veszélybe sodorják.

A gázársapka, ami újabb szankciót jelentett volna, veszélybe sodorhatta volna Magyarország gázellátását, de ezt sikerült megakadályozni.

Sikerült mindent megvédenünk, ami nekünk fontos volt, ami előnyös lehet, azt elfogadtuk – összegzett. Az uniós csúcstalálkozó eredményes volt és talán sikerrel hozzájárul majd ahhoz, hogy a valóságtól elszakadt árak visszatérjenek a földre.

A kis- és középvállalkozások október 20-tól jelentkezhetnek a kamattámogatási programra az energiatamogatas2022.hu oldalon, ide várjuk a kkv-k jelentkezését.

Eddig ezer cég jelezte igényét – felelte a közmédia kérdésére Nagy Márton, hozzátéve: potenciálisan közel kilencezer fő jelentkezhet a pályázatra.

A részletekről elmondta, hogy az idei év utolsó 3 hónapjára lényegében rezsitámogatást ad a kormány a cégeknek, a növekmény közel 50 százalékát kifizetik, a jövő évben pedig beruházástámogatást adnak a vállalkozásoknak. Kitért arra is, hogy

a Széchenyi kártyára nem csak kamattámogatást adnak, hanem az önerőt is támogatják 15 százalékig az energiahatékonysági, zöld beruházások esetén.

Gulyás Gergely miniszter hozzátette: vidéken Balla György, a fővárosban és a kerületekben pedig Láng Zsolt fog tárgyalni a cégekkel.

A nemzeti konzultáció online kitöltésének indulásáról érdeklődött a Magyar Nemzet.

A kérdésre Szentkirályi Alexandra, kormányszóvivő válaszolva elmondta: néhány napon belül elindul az online kitöltés. Hozzátette: még a mai napig érkeznek postai úton a papíralapú ívek. Az is kiderült, hogy az eredményekről akkor tájékoztatja a lakosságot a kormány, ha már van érdemi eredmény.

Magyarország megkérdezi az emberek véleményét

A baloldal véleményére reagálva miszerint a konzultációs íveket a tűzre kell dobni a kormányszóvivő elmondta, hogy nagy eredmény, hogy Magyarország elsőként kérdezheti meg, a szankciókról a lakosságot.

A szankciók emelték az egekbe az árakat

A gázársapka hírére jelentősen emelkedett az energiahordozók ára. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta az energiaárakra vonatkozó hírekre reagálva elmondat, hogy iszonyú hektikus a változása az piaci áraknak.

Összességében az látható, hogy a szankciók emelték az egekbe az árakat. A miniszter bízik abban, hogy az EU által kitalált módszerek hatással lesznek tőzsdei áraknak, azonban elmondta, ennek időt kell adni.

Fix öt százalék lesz a kamat

Nagy Márton az Origo kérdésére elmondta, hogy a kkv-k első körben jövő év július elsejéig vehetik fel az öt százalékos, állami kamattámogatású hitelt.

„Garantáljuk, hogy fix öt százalék lesz a kamat, nem fog változni a futamidő alatt” – szögezte le a miniszter, megjegyezve, hogy ez a hitelkonstrukció a jelenlegi helyzetben igen kedvezőnek számít.

Elmondta azt is, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés 1 százalék körül alakuljon, és hazánk elkerülhesse a recessziót.

Gulyás: Üdvözelndő a felismerés

Macron elnök nyilatkozatát, amelyben a francia elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államok másoknál jóval olcsóbban szerzi be az energiát, Gulyás Gergely úgy kommentálta: üdvözli a felismerést, de a kormány eddig is tisztában volt vele, hogy Magyarország olyanokkal versenyez a globális versenyben, akik negyed-ötöd-hatod áron kapják a nyersanyagot. Az Egyesült Államok is ilyen, ennek megfelelően kellene Európának meghoznia a saját döntéseit, intézkedéseket – fogalmazott.