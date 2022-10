Palkovics: A válságból való kilábalást segítik a magyarországi fejlesztések

Magyarország az elmúlt tíz évben mindent megtett azért, hogy a gazdaságának elemeit, iparát, innovációs képességét erősítse, amelyek a válságokból való kiútnál sokat számítanak – fogalmazta meg Palkovics László pénteken Zalaegerszegen.

A technológiai és ipari miniszter a ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ eddigi beruházásainak átadásán beszélt arról, hogy a válságok sok mindent tönkretesznek, de ezzel együtt számos dologra is felhívják a figyelmet. Nem mindegy ugyanis, hogy ha véget ér a válság, akkor hogyan jövünk ki belőle.

A miniszter beszélt arról, hogy Zalaegerszegen az ipar, az akadémiai és az oktatási szféra, valamint az állam és a helyi vezetés összefogásával jött létre egy olyan kutatási, fejlesztési és ipari centrum, amelyre négy évvel ezelőtt még sokan azt mondták, hogy nem lesz ebből semmi. Ma már számos mérnök, kutatóintézet világszínvonalú környezetben végzi itt a munkáját, és tervezik a következő lépéseket – jelezte.

Kitért arra is, hogy az ipari szereplők is jelen vannak a ZalaZONE területén, a Rheinmetall most épült hadiipari gyára például már 130 embert foglalkoztat.

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a járműipar a magyar gazdaság húzóereje és az lesz a jövőben is. Ami a ZalaZONE környezetében megépült, az is azt mutatja, hogy jó irányba haladunk, az ide települő cégek és a megvalósuló fejlesztések pedig kissé függetleníteni tudják Zalaegerszeg és Zala megye gazdaságát a negatív hatásoktól.

Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy egy olyan ökoszisztéma épült ki a város határában, ahol együtt van az ipari termelés, a kutatás-fejlesztés, az egyetemi és a szolgáltatói háttér. Mindezeknek is köszönhetően Zalaegerszeg gazdasága ma olyan helyzetben van, hogy ha nem is könnyen, de másokhoz képest könnyebben tudja átvészelni a nehéz időket.

Háry András, a ZalaZONE Ipari Park vezérigazgatója a kutatási központ átadásáról azt mondta: nem egyetlen beruházást, hanem egy egész rendszert adnak át, amelyben az épületeken kívül benne vannak az eszközök, a tudás és a képességek.

Emlékeztetett arra, hogy 2019-ben adták át a kutatási központ főépületét, ami lehetővé tette a kutatási, fejlesztési, innovációs és ipari-szolgáltatási portfólió megteremtését. Azóta elkészült a járműipari tesztpálya, felépült a Rheinmetall harcjárműgyára, továbbá más vállalkozási, oktatási és szolgáltatási szereplők működését tette lehetővé a kutatóközpont környezetében felhúzott újabb épületekkel együtt.