Hortay Olivér: A közös gázbeszerzés nem érv a szankciók mellett

„A közös vakcinabeszerzést mintájára Brüsszel közös gázbeszerzést javasolt. Hogy mekkora realitása van az elképzelésnek és mennyiben segítene a közösségen?” – Hortay Olivér a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág-vezetője Facebookon közzétett legújabb videójában erre a kérdésre kereste a választ. A szakértő szerint a közös gázbeszerzés az unió problémáját nem fogja megoldani, ugyanis az infrastrukturális korlátok miatt az orosz gáz csak korlátozottan pótolható, ezért energiahiány van, az uniós kartell ötlete pedig nem eredményez több LNG terminált és gázszállító vezetéket. Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcs első napja után jelentette be, ha létre jönne a közös gázbeszerzés Európában, Magyarország számára nem lenne kötelező, ezáltal hazánk számára továbbra is nyitva áll minden beszerzési lehetőség.

Hortay Olivér a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág-vezetője pénteken megosztott videójában az Európai Bizottság által javasolt közös gázbeszerzés kapcsán elmondta, az intézkedés alapötlete egyszerű.

Az Európai Unió létrehozna egy olyan kartellt, mint a nagy olajkitermelőket tömörítő OPEC, azzal a különbséggel, hogy Európa nem eladóként, hanem vásárlóként és nem az olaj-, hanem a gázpiacon lépne fel egységesen.

Az unió összesített energiaigénye nagyobb, mint a tagállamoké külön-külön, így az ártárgyalásokon jobb alkupozícióból indulna. Az ötlet Hortay Olivér szerint elsőre nem tűnik ördögtől valónak, a megvalósításhoz azonban számos kihívást le kellene küzdeni. Elsőként meg kellene állapodni egy közös célban, amihez – a politikai széljárástól függetlenül – mindenki tartja magát. Az OPEC célja például olyan magas szinten tartani az olajárakat, ami hosszú távon a lehető legnagyobb profitot biztosítja a résztvevőknek. Alapszabály, hogy a tagok politikai céljai nem írhatják felül a kartell gazdasági érdekeit.

Az EU esetében ez egyelőre elképzelhetetlen

– mutatott rá az energiapolitikai szakértő. A közös vakcinabeszerzés és a szankciók egyaránt megmutatták, hogyha Brüsszel politika törekvései ütköznek a közösség gazdasági érdekeivel, jellemzően az előbbiek érvényesülnek.

A legnagyobb vita arról folyik, hogy kötelező, vagy önkéntes legyen-e a csatlakozás a kartellhez

Brüsszel kötelező rendszert sürget, de ebben az országoknak le kellene mondaniuk érdekeik és szuverenitásuk egy részéről, amely a jelenlegi helyzetben Hortay Olivér nem valószínű. Ezzel szemben az önkéntes csatlakozás politikailag ártalmatlan ugyan, viszont kérdéses, hogy egyáltalán lenne-e értelme egy ilyen közösségnek, a vásárlók ugyanis eddig is összefoghattak volna, azonban mégsem tették. Az önkéntesség ráadásul kibúvót biztosítana a tagállamok kereskedőinek arra, hogy bizonyos ügyleteket a kartellen kívül bonyolítsanak le.

A közös beszerzés azonban számos technikai kérdést is felvet, amelyek kidolgozása lassú és nehézkes feladat. Az OPEC-kel szemben az EU-ban a nagy energiavállaltok jelentős része nem állami tulajdonú. Kérdéses, hogy ezeket a magánvállalatokat hogyan lehetne rávenni, hogy végrehajtsák a kartell döntéseit. Hortay Olivér kiemelte, hogy ebben az esetben előre meg kellene határozni, hogy a szereplők a költségeket és a beszerzett gázt hogyan osztják el egymás között. Az is kulcskérdés továbbá, hogy milyen intézmény koordinálná a kartell működését. A sort hosszan lehetne folytatni, nem véletlen, hogy az OPEC-nek is több év kellett, mire hatékonnyá vált.

Végül a közös beszerzés az EU legfontosabb akut problémáját, nem fogja megoldani

– fogalmazott a szakértő. Az infrastrukturális korlátok miatt ugyanis az orosz gáz korlátozottan pótolható, ezért energiahiány van. A kartell létrehozásával pedig nem lesz több LNG terminálunk és szállítóvezetékünk.

Hortay Olivér hozzátette, ahhoz, hogy az uniós tagállamok képesek legyenek közösen fellépni a globális gázpiacon, rengeteg nyitott kérdést kell még tisztázniuk. Az ötlet ezért legfeljebb évek múlva segíthet a közösségen. Vagyis – a brüsszeli állásponttal ellentétben – a közös gázbeszerzés nem érv a szankciók mellett.

A szakértő végül a videó alatti bejegyzésében jelezte,

Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcs első napja után jelentette be, ha lesz is közös gázbeszerzés Európában, az nem lesz kötelező Magyarország számára.

